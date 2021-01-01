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الفجر الفني
الفجر الفني
اليوم.. عرض الفيلم الأمريكي "هنا" بمهرجان القاهرة السينمائي
اليوم.. تكريم وندوة للنجم الأمريكي إريك روبرتس بمهرجان القاهرة السينمائي
اليوم.. ندوة بعنوان "مرآة مصر" للمخرج خيري بشارة بمهرجان القاهرة السينمائي
تعلمت منه درس عظيم.. نجلاء بدر تُشيد بمجهود حسين فهمي في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
نور النبوي على موعد مع آخر حلقات "6 شهور " الأسبوع المقبل
اليوم.. عرض الفيلم الأمريكي "هنا" بمهرجان القاهرة السينمائي
منذ ربع ساعة
اليوم.. تكريم وندوة للنجم الأمريكي إريك روبرتس بمهرجان القاهرة السينمائي
منذ ساعة الا ربع
اليوم.. ندوة بعنوان "مرآة مصر" للمخرج خيري بشارة بمهرجان القاهرة السينمائي
منذ ساعة و 10 دقائق
تعلمت منه درس عظيم.. نجلاء بدر تُشيد بمجهود حسين فهمي في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
منذ حوالي 3 ساعات
نور النبوي على موعد مع آخر حلقات "6 شهور " الأسبوع المقبل
منذ حوالي 4 ساعات
روح الهاوي.. لغز نجومية أحمد عز وتامر حسني
منذ حوالي 5 ساعات
أحمد عز يهدي تكريمه للزعيم ويروي تفاصيل بدايته في الفن
منذ حوالي 6 ساعات
6 ديسمبر.. بهاء سلطان يروج لحفله القادم
منذ حوالي 7 ساعات
شيرين عبدالوهاب عن غناء طفلة لـ "اللي يقابل حبيبي": في نجاح أجمل من كده
منذ حوالي 8 ساعات
منة شلبي عن تكريم أحمد عز ويسري نصر الله: وتكريمات مستحقة لأجيال مختلفة
منذ حوالي 9 ساعات
عاجل - مي عمر تنتهي من تصوير مسلسل "إش إش" وفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي تستقطب نجوم الفن
منذ حوالي 10 ساعات
حسان العربي يثير الجدل.. فما علاقة المداح وما سر ذهابه إلى دجال ؟
منذ حوالي 10 ساعات
خاص.. هيثم نبيل يكشف لفجر الفني عن كواليس تعاونه مع خالد نبيل في الموسيقي التصويرية في إش إش
منذ حوالي 10 ساعات
حسين فهمى يفتتح مهرجان القاهرة السينمائى بأطفال من غزة
منذ حوالي 10 ساعات
آسر ياسين يروج لعرض فيلم "ولاد رزق 3" على منصة شاهد
منذ حوالي 10 ساعات
افتتاح راق للدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي بسحر السينما ودعم القضية الفلسطينية ولبنان
منذ حوالي 10 ساعات
محمد منير يتصدر التريند بعد شائعات مرضه
منذ حوالي 11 ساعات
15 مليون.. فيلم "الهوى سلطان" يتربع على المركز الأول في شباك التذاكر
منذ حوالي 12 ساعات
النجوم يدعمون القضية الفلسطينية بإطلالات ملفتة في مهرجان القاهرة السينمائي
منذ حوالي 12 ساعات
أبرزهم منى زكي وأحمد حلمي.. الغائبين عن حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
منذ حوالي 12 ساعات
ظهور مثير لـ أروى جودة بصحبة خطيبها بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45
منذ حوالي 12 ساعات
أكثر من مفاجأة كانت تنتظر هاني فرحات ودنيا جمعة في ظهورهما الأول
منذ حوالي 12 ساعات
رزان مغربي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45
منذ حوالي 12 ساعات
إطلالات النجوم بالأسود تتألق في مهرجان القاهرة السينمائي
منذ حوالي 12 ساعات
بعد وعكتها الصحية.. هند عبد الحليم في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45
منذ حوالي 12 ساعات
لفتة مميزة وإنسانية للمهرجان القاهرة تجاه فلسطين
منذ حوالي 12 ساعات
بفستان مفتوح.. إلهام صفي الدين تتألق في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
منذ حوالي 13 ساعات
باللون الذهبي.. لقاء الخميسي تشعل حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45
منذ حوالي 13 ساعات
أبرز ثنائيات النجوم على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 45
منذ حوالي 13 ساعات
بعد وفاة شقيقها.. غادة إبراهيم تخطف الأنظار على ريد كاربت القاهرة السينمائي
منذ حوالي 13 ساعات
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