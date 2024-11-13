إطلالات النجوم بالأسود تتألق في مهرجان القاهرة السينمائي



استحوذت إطلالات النجمات باللون الأسود على الأنظار في افتتاح الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث تألقت مجموعة من الفنانات والإعلاميات بإطلالات جذابة وساحرة. وشهد الحدث حضورًا لافتًا لعدد من النجوم الذين اختاروا هذا اللون الكلاسيكي ليضيفوا لمسة من الأناقة والرقي إلى السجادة الحمراء، وسط أجواء احتفالية مميزة تجمع نجوم وصنّاع الفن من مختلف أنحاء العالم.

تألق النجمات بالأسود



حظيت إطلالات العديد من النجمات باللون الأسود بإعجاب الحضور والنقاد، وكان من أبرزهن بسنت شوقي، غادة إبراهيم، ميرهان حسين، الإعلامية إنجي علي، وئام مجدي، داليا البحيري، نجلاء بدر، داليا مصطفى، هنا شيحة، صابرين، نور قدري، هند عبد الحليم، هبة مجدي، وفردوس عبد الحميد. تلك الإطلالات باللون الأسود، على اختلاف تصاميمها وتفاصيلها، عكست أناقة ورقي حضور النجمات في هذا الحدث الفني الضخم.

ثنائيات النجوم على السجادة الحمراء



كما خطفت بعض الثنائيات الأضواء، حيث ظهر عدد من النجوم برفقة شركاء حياتهم، ليضيفوا لمسة رومانسية إلى المهرجان.

وكان من أبرز الحضور الثنائي حسين فهمي، رئيس المهرجان، وزوجته، إلى جانب بشرى وزوجها، ميرفت أبو عوف وزوجها نبيل ماهر، شريف رمزي وزوجته ريهام أيمن، إيهاب فهمي وزوجته، داليا البحيري وزوجها، أروى جودة وخطيبها، هاني مهنا وابنته هنادي مهنا، وأمير شاهين وزوجته.

انطلاقة الدورة الخامسة والأربعين



انطلقت فعاليات الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مساء 13 نوفمبر، وستستمر حتى 22 من الشهر ذاته. وتعد هذه الدورة مميزة بمشاركة واسعة لـ 194 فيلمًا من 72 دولة، وتتضمن الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، إلى جانب 119 عرضًا خاصًا بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مما يعكس تنوع واختلاف الإنتاجات السينمائية المشاركة في هذه النسخة.

حضور مميز لشخصيات إعلامية وفنية



شهد افتتاح المهرجان حضورًا لافتًا من نجوم وشخصيات بارزة، كان من بينهم الإعلامية هالة سرحان، والفنانات ميمي جمال، منال سلامة، ودينا، إلى جانب رئيس المهرجان حسين فهمي وزوجته، ما أضفى على الحدث بريقًا خاصًا وأجواءً احتفالية بين محبي وصناع السينما.

تكريمات خاصة في المهرجان



وكجزء من فعاليات المهرجان، تُكرّم هذه النسخة ثلاث شخصيات سينمائية مؤثرة في صناعة الفن، حيث يُمنح المخرج المصري يسري نصر الله جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر تقديرًا لمسيرته الفنية، بينما يحصل النجم أحمد عز على جائزة فاتن حمامة للتميز. كما يكرم المهرجان المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية، في خطوة تعكس تقدير المهرجان للفن العالمي.

مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 يعد فرصة لاستكشاف أبرز الإبداعات السينمائية، وتبادل الخبرات بين نجوم السينما وصناعها من جميع أنحاء العالم، في احتفال فني يجمع بين الأناقة والرقي والإبداع.