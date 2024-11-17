عايدة غنيم تتصدر تريند جوجل بكشف مدهش عن رؤيتها للسيدة مريم العذراء

الفجر الفني
عايدة غنيم
عايدة غنيم

 

في ظهور مميز على برنامج مع نزارالذي يقدمه الإعلامي نزار الفارس عبر قناة الرابعة العراقية، حلت الفنانة عايدة غنيم ضيفة، حيث تحدثت عن تفاصيل شخصية ومؤثرة في حياتها.

وكشفت عايدة عن رؤيتها للسيدة مريم العذراء في منامها، حيث قالت إنها رأت السيدة العذراء محاطة بسحاب على شكل اسم "محمد"، مما دفعها لتغيير اسم ابنها من "أدهم" إلى "محمد"، رغم حبها لشخصية أدهم الشرقاوي.

كما تحدثت عايدة عن أسباب ظهورها على منصة تيك توك، مشيرةً إلى أن هذه المنصة قد تدر عليها أرباحًا أكبر من التمثيل، حيث أنها تعيل ابنها من خلالها، في ظل عدم دعم طليقها له.


عايدة غنيم تكشف عن علاقتها بنور الشريف

وفي لحظة مؤثرة، استرجعت عايدة ذكريات موقف جمعها بالفنان الراحل نور الشريف، عندما تأخرت عن تصوير مشاهدها في مسلسل "عائلة الحاج متولي"، وكيف تدخل نور الشريف لتهدئتها بعد توبيخ المخرج لها.

تجسد  اللحظات جوانب إنسانية وفنية في حياة عايدة غنيم، مما جعل ظهورها في البرنامج حديث الساعة وجعلها تتصدر تريند جوجل.

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