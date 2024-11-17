اليوم.. عرض حلقتين من مسلسل "موعد مع الماضي" لـ آسر ياسين في مهرجان القاهرة السينمائي

الفجر الفني
مسلسل موعد مع الماضي
مسلسل موعد مع الماضي

يعرض اليوم الأحد 17 نوفمبر الحلقتين الأولى والثانية من مسلسل "موعد مع الماضي" بطولة الفنان آسر ياسين، ضمن فعاليات اليوم الخامس من مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ 45.

مسلسل موعد مع الماضي 

تفاصيل مسلسل "موعد مع الماضي"


 ينتمي مسلسل موعد مع الماضي إلى فئة الأعمال الإجتماعية، والذي تدور قصته في إطار من التشويق والإثارة حول "يحيى" الذي تنقلب حياته رأسا على عقب بعد فقده أخته "نادية" في رحلة غوص، ويتم اتهامه بقتلها زورًا ويقضي عقوبة السجن بدلًا من الجاني الحقيقي، ومن ثمّ يحدث تصاعدا في الأحداث.


أبطال وصناع مسلسل "موعد مع الماضي"


والجدير بالذكر إن مسلسل موعد مع الماضي يضم نخبة من نجوم نجمات الفن المصري وهم: آسر ياسين، شريف سلامة، صبا مبارك، محمود حميدة، ركين سعد، وآخرين من النجوم، والعمل من تأليف محمد المصري، وإخراج سدير مسعود.

 

مهرجان القاهرة السنمائي الدولي 

 

تتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.


مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا، إذ ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في بروكسل FIAPF.

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