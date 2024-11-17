فيلم "وداعًا حمدي" يحتل المركز الثاني في شباك التذاكر

الفجر الفني
بوابة الفجر

حقق  فيلم وداعًا حمدي، أحدث أعمال بيومي فؤاد في دور العرض المصرية، إيرادات بلغت 85 ألف جنيه، في شباك التذاكر أمس السبت، واحتل الترتيب الثاني بعد فيلم “الهوى سلطان”، ليرتفع إجمالي إيرادات فيلم وداعًا حمدي في 11 يوم عرض إلى مليون و299 ألف جنيه.

 

تفاصيل “وداعًا حمدي”

 

وتدور أحداث فيلم "وداعا حمدي" في إطار كوميدي درامي، العمل من بطولة شيرين رضا ويعتمد الفيلم على مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف منهم بيومي فؤاد، آية سماحة، علي الطيب، إنجي المقدم، أحمد فهيم، وانتصار.

 

تدور أحداث فيلم وداعًا حمدي، في إطار درامي لايت كوميدي، عن قصة مليئة بالمواقف الكوميدية التي تتخللها الكثير من اللمحات الدرامية العميقة.

أحدث أعمال بيومي فؤاد أعمال بيومي فؤاد العرض المصري الهوى سلطان أحمد فهيم بيومى فؤاد أنجى المقدم دور العرض المصرية شيرين رضا علي الطيب فيلم وداعا حمدي

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