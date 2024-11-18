إشادات واسعة بعد عرض أول حلقتين من مسلسل موعد مع الماضي بمهرجان القاهرة

عرض أمس الأحد أول حلقتين من مسلسل "موعد مع الماضي" ضمن فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لدورته الـ 45.

حضور نجوم الفن موعد مع الماضي

وشهد العرض الأول حضور عدد كبير من النجوم الذي أشادوا بالعمل حيث كانت البداية تشويقيه ومن أبرز تلك النجوم خالد النبوي ونور النبوي، هدى المفتي وأحمد مالك وشيرين رضا، وأسر ياسين وزوجته، والفنان محمد ثروت وزوجته، وركين سعد وشريف سلامة ومحمود حميدة، إلهام شاهين، ليلى علوي، أحمد الفيشاوي وغيرهم من نجوم الفن.

وكتب علي الطيب من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:"العرض الخاص لمسلسل موعد مع الماضي في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.. حقيقي شكرًا من القلب لكل صناع هذا العمل الفني الرائع”.

كلمة آسر ياسين بعد العرض



وعلق آسر ياسين بعد العرض قائلًا: "بشكر كل من ساهم في العمل الجميل ده والحقيقة اني ذهلت بيه لأننا زيكم أول مرة نشوفه بعد التصوير، وبشكر والدي محمود حميدة والقائمين على مهرجان القاهرة السينمائي".



موعد عرض مسلسل موعد مع الماضي



ومن المتوقع أن يتم عرض المسلسل يوم 4 من شهر ديسمبر، ويعد مسلسل موعد مع الماضي من بطولة أسر ياسين إلى جانب كلا من النجوم؛ محمود حميدة (ياسين)، شريف سلامة "علي"، شيرين رضا (سوسن)، ركين سعد (ليلى)، محمد ثروت (فتلة)، محمد علاء (خالد)، تامر نبيل (شريف) وهدى المفتي (نادية) إلى جانب النجمة صبا مبارك (منى).

تفاصيل مسلسل موعد مع الماضي

تدور أحداث المسلسل الذي يمتد على ثماني حلقات، في مصر؛ حيث يخوض يحيى رحلة محفوفة بالمخاطر لكشف الحقيقة وراء مقتل شقيقته نادية، ومع تصاعد الأحداث، تصبح كل الشخصيات مشبوهة، ولا شيء يبدو كما هو، هل ستظهر الحقيقة أم ستظل الأسرار مدفونة؟.

"موعد مع الماضي" ليس مجرد رحلة لكشف لغز جريمة، بل هو غوص في أعماق البشر، حيث تختلط الحقيقة بالخداع، ويصبح كل قرار نقطة تحوّل. المسلسل لا يكتفي بإبقاء المشاهدين في حالة توتر دائم، بل يجعلهم يتساءلون باستمرار: إلى أي مدى يمكننا الهروب من ماضينا؟.