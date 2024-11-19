دراما رمضان 2025: عودة المدَّاح "5" وياسر جلال بعملين.. والكبير يسلِّم الراية لـ "عين شمس"

بين مسلسلات تستكمل أجزاءها وأخرى تودِّع مشاهديها

ننتظر الشهر الكريم ومعه تبرُق ملامح الموسم الرمضاني 2025 ويلمع نجوم الدراما الرمضانية، التي اعتادالعالم العربي على استقبالها، واعتاد منتجوها على تقديمها للجمهور.

دراما رمضان 2025 في هذا الموسم ينشر موقع وجريدة "الفجر"، أهم الأعمال الرمضانية، التي تجدد حكاياها وتجدد شخصيات نجومها الأبرز على الساحة، والذي يلبسون شخصيات منها ما هو مختلف عمَّا قدّموه في دراما رمضان 2024، أخرى تمثِّل استكمالًا لشخوص المسلسلات في أجزاءها السَّابقة.

عودة المدَّاح 5 وياسر جلال بعملين.. مسلسلات تستكمل أجزاءها

يتصدر مسلسل المداح 5 قائمة المسلسلات التي تستكمل نجاحاتها في رمضان 2025. بطولة الفنان حمادة هلال، يعود العمل ليكمل رحلة صابر، الشاب الذي يحارب شرور الجان ويواجه صراعات مع قوى شيطانية تسعى للسيطرة على مصير البشر. الموسم الجديد يستكمل الحبكة المعقدة التي قدمتها الأجزاء السابقة، بمشاركة النجوم هبة مجدي في دور طليقته، وسهر الصايغ في شخصية الجنية "مليكة"، وفتحي عبد الوهاب في دور الجني "قُزَح". ينتظر الجمهور بفارغ الصبر تطور العلاقة بين الخير والشر وكيفية مواجهة صابر لهذه التحديات الغامضة.

عودة المدَّاح 5

في المقابل، يعود الفنان ياسر جلال بمسلسل جودر 2، ليكمل قصة المغامرات الأسطورية التي بدأت في الجزء الأول. يجسد ياسر شخصية "جودر"، الصياد البسيط الذي ينطلق في رحلة سحرية مليئة بالإثارة، ينتقل خلالها من حياة الفقر إلى أن يصبح من أغنياء الدولة. الأحداث التي جمعت بين الدراما الاجتماعية والخيال جذبت جمهورًا واسعًا في رمضان الماضي، ما يجعل الجزء الثاني واحدًا من أكثر الأعمال المرتقبة هذا الموسم، حيث تستكمل مغامرات جودر مع عوالم جديدة مليئة بالإثارة.

كما يشارك ياسر جلال في عمل درامي آخر بعنوان للعدالة وجه آخر، وهو مسلسل مستقل يعرض لأول مرة في رمضان 2025. على الرغم من أنَّ عنوان العمل يستحضر ذكريات مسلسل " للعدالة وجوه كثيرة" الذي أبدع فيه يحيى الفخراني قبل أكثر من عقدين، إلا أن القصة الجديدة تتناول قضايا اجتماعية مختلفة، مما يثير فضول المشاهدين حول التشابه المحتمل بين العملين وكيفية تقديم ياسر جلال لرؤية مغايرة تمامًا لشخصية درامية مختلفة.

استكمال الأجزاء في دراما رمضان هذا العام يعكس رغبة قوية في البناء على نجاحات سابقة

استكمال الأجزاء في دراما رمضان هذا العام يعكس رغبة قوية في البناء على نجاحات سابقة، مع إضافة عناصر جديدة تزيد من الإثارة. عودة المداح 5 وجودر 2 تضمن لعشاق الأجزاء الأولى استمرارية التشويق، بينما يقدم للعدالة وجه آخر فرصة لإعادة استكشاف دراما تحمل طابعًا اجتماعيًا عميقًا، مع أداء متوقع أن يكون مميزًا لياسر جلال في كلا العملين.

دراما رمضان 2025.. عودة الكبار ومنافسة الغائبين

يشهد موسم دراما رمضان 2025 عودة لامعة لعدد من النجوم الكبار الذين طال غيابهم عن الشاشة الصغيرة. أبرز هؤلاء هو الفنان محمد هنيدي، الذي يعود بعد انقطاع دام 6 سنوات بمسلسله الجديد "شهادة معاملة أطفال"، حيث يتطلع الجمهور بشغف إلى رؤية ما سيقدمه من كوميديا مميزة في هذا العمل المنتظر. كما تعود الفنانة إيمي سمير غانم إلى الساحة الدرامية بعد غياب استمر 5 سنوات، من خلال مسلسل يجمعها مع زوجها الفنان حسن الرداد، الذي وصف المشروع بأنه عودة مميزة للثنائي بعد نجاحهما في "عزمي وأشجان".

محمد هنيدي

إلى جانب ذلك، يشارك الفنان محمد رجب في السباق الرمضاني بمسلسل "الحلانجي"، ليضع حدًا لغياب استمر 5 سنوات منذ مسلسله "علامة استفهام" في رمضان 2019. وعلى الرغم من ابتعاده عن البطولات المطلقة، ظل "رجب" حاضرًا كضيف شرف في أعمال بارزة مثل "الاختيار" بأجزائه و"الكتيبة 101"، وأخيرًا في "الحشاشين" خلال رمضان 2024، مما يجعل عودته للبطولة محل اهتمام كبير من الجمهور. هذا الموسم يحمل ملامح تنافسية شرسة بين كبار النجوم الذين يعودون بشغف لتقديم أفضل ما لديهم.

"عين شمس" تطل بوجه أحمد مكِّي والكبير يرحل لأجل غيرمُسمَّى

بعد رحلة استمرت 8 مواسم منذ انطلاقه عام 2010، يودّع مسلسل الكبير أوي جمهوره، حيث تقرر إيقاف العمل إلى أجل غير مُسمّى. المسلسل الذي شكل علامة فارقة في الدراما الكوميدية المصرية، قدم أحمد مكي من خلاله شخصية "الكبير" بأسلوب كوميدي خفيف، شهد نجاحًا استثنائيًا على مدار المواسم. ورغم استمرار شعبيته، واجه المسلسل بعض التحديات، أبرزها غياب النجمة دنيا سمير غانم منذ الجزء الخامس، التي أبدعت في تقديم شخصية "هدية"، زوجة الكبير، مما أثر على ديناميكية العمل في الأجزاء اللاحقة.

خطوة جديدة تحمل الكثير من الترقب، يعود أحمد مكي إلى الدراما بهذا الوجه

في خطوة جديدة تحمل الكثير من الترقب، يعود أحمد مكي إلى الدراما من خلال مسلسل عين شمس. العمل يمثل بوابة درامية مختلفة للفنان الذي اعتاد الجمهور على رؤيته في إطار كوميدي بامتياز. ومع ذلك، يبقى التساؤل حول ما إذا كان العمل سيتخذ الطابع الكوميدي أم سيأخذ منحى جادًا، خاصة بعد نجاح مكي في تقديم دور ضابط الأمن الوطني في "مسلسل الاختيار 3" بموسم دراما رمضان 2022، وهو أداء أظهر قدراته التمثيلية في الأدوار الدرامية العميقة بعيدًا عن الكوميديا.