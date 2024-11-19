في ذكرى وفاتها.. محطات فنية مهمة في مسيرة الفنانة خيرية أحمد

الفجر الفني
خيرية أحمد
خيرية أحمد

أحيا برنامج "صباح الخير يا مصر" تقديم الإعلاميين بسنت الحسيني ومصطفى كفافي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، ذكرى وفاةالفنانة القديرة خيرية أحمد نجمة الكوميديا التي صنعت لنفسها مكانة بين الجمهور بخفة دمها وتركت بصمة كبيرة في أعمالها الفنية جعلتها تنافس نجمات جيلها بالزمن الجميل، وذلك خلال تقرير تليفزيوني بعنوان "في ذكرى وفاتها.. محطات فنية مهمة في مسيرة الفنانة خيريةأحمد".

خيرية أحمد


تفاصيل التقرير

 

وأفاد التقرير: "استطاعت الفنانة خيرية أحمد، بموهبتها ان تترك بصمة لا تنسى في تاريخ الفن، برعت خيرية أحمد في تقديم أدوارا متنوعة في السينما والدراما والمسرح، واستطاعت رغم تقديمها للأدوار الثانوية أن تحفر اسمها بأداء مميز ظل عالقا في أذهان الجمهور".


 

وتابع: "بدأت خيرية أحمد مشوارها الفني في الخمسينيات من خلال برنامج "ساعة لقلبك"، ثم انضمت إلى فرقة "ساعة لقلبك" المسرحية قبل أن تنتقل إلى فرقة إسماعيل ياسين حيث قدمت أدوارا لافتة، كما عملت مع فرق مسرحية شهيرة مثل: فرقة نجيب الريحاني وفرقة أمينالهنيدي".


 

وأضاف التقرير: "قدمت خلال مسيرتها العديد من المسرحيات الناجحة مثل: "مراتي بنت جن"، و"عبدالسلام أفندي"، و"الرضا السامي"".

 

 

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