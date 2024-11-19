الريمونتادا.. طرح البوستر الرسمي لفيلم "الحريفة 2" وهذا موعد عرضه بالسينمات

الفجر الفني
فيلم الحريفة 2
فيلم الحريفة 2

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "الحريفة 2" الريمونتادا، البوستر الرسمي للفيلم، استعدادًا لعرضه بدور العرض السينمائية يوم 4 ديسمبر المقبل في مصر و5 ديسمبر في جميع الدول العربية، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

موعد عرض الفيلم

 

ونشرت الشركة المنتجة بوستر الفيلم، معلقة عليه:"البوستر الرسمي لفيلم الحريفة 2 الريمونتادا، 4 ديسمبر في جميع دور العرض في مصر، و5 ديسمبر في الوطن العربي".

 

فيلم الحريفة 2

تفاصيل فيلم "الحريفة 2"

 

 

وفيلم "الحريفة ٢" الريمونتادا من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، يتفقوا على استكمال الحلم سويًا.

الريمونتادا تفاصيل فيلم الحريفة الحريفة 2 نور النبوي

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