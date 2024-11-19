يسرا تعود للظهور بمهرجان القاهرة السينمائي بعد غيابها عن الافتتاح

يسرا تعود للظهور بفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بعد غيابها عن حفل الإفتتاح

الفجر الفني
يسرا وحسين فهمي
يسرا وحسين فهمي

شهدت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45 أول ظهور للفنانة يسرا، وذلك خلال حفل توقيع كتاب "فن الخيال: تطور السينما المصرية إلى العصر الرقمي" للكاتبة ميرفت أبوعوف، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما.

 

أول ظهور للفنانة يسرا بعد غيابها عن حفل الإفتتاح


ومن جانبه يعد ظهور الفنانة يسرا في حفل توقيع الكتاب هو أول ظهور لها بعد غيابها عن حفل إفتتاح المهرجان، حيث إعتذرت عن الحضور لإرتباطها بحدث فني خارج مصر، فيما أكدت حضورها حفل الختام يوم 22 نوفمبر الجاري.

 


تفاصيل كتاب فن الخيال: تطور السينما المصرية إلى العصر الرقمي

وتناول الكتاب، الذي يعتبر مرجعًا مهمًا، تاريخ السينما المصرية منذ بداياتها حتى التحولات الرقمية الحديثة، مشيرًا إلى تأثير الذكاء الاصطناعي على تطور الصناعة. يجمع الكتاب بين الجوانب التاريخية، الثقافية، والتقنية، ليقدم رؤية شاملة عن التحولات السينمائية وأثرها على المجتمع المصري، مما يجعله إضافة قيمة للمكتبة السينمائية.

تفاصيل فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 


والجدير بالذكر أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 قد انطلقت بمشاركة كبيرة من النجوم وصناع الأفلام من مختلف أنحاء العالم، وتضمنت عروضًا مميزة وندوات ثرية تناقش مستقبل السينما، لتؤكد مكانة المهرجان كواحد من أعرق وأهم الفعاليات السينمائية في المنطقة.

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