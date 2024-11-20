يسرا تتصدر التريند مجددًا.. تعرف على السبب

الفجر الفني
يسرا
يسرا

خطفت النجمة يسرا الأنظار مجددًا خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45، بعدما ظهرت وهي ترقص مع النجم عمرو دياب في حفل عشاء أقامته مساء الأحد الماضي بحضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن المصري، وكان من بينهم رئيس المهرجان حسين فهمي.

الفنانة يسرا مع الفنان حسين فهمي 

يسرا تتصدر التريند بسبب رقصها مع عمرو دياب

 

الفيديوهات التي تداولها الجمهور أظهرت يسرا تحمل بوستر فيلم "ضحك ولعب وجد وحب"، العمل الشهير الذي جمعها بدياب والراحل عمر الشريف.

 

الطريف هنا أن الفيلم عُرض لأول مرة في افتتاح المهرجان عام 1993، وسبق أن كشفت يسرا عن دعم عمرو دياب وعمر الشريف للعمل عبر تنازلهما عن جزء من أجرهما خلال التصوير.

الفنانة يسرا مع المطرب عمرو دياب 

سبب تصدر يسرا التريند في الأيام الماضية

 

يسرا كانت حديث الجمهور منذ أيام بعد مشاركتها في عرض أزياء المصمم إيلي صعب، رغم غيابها عن افتتاح المهرجان، حفل العشاء جاء تأكيدًا على مكانتها وحضورها المؤثر في المهرجان، حيث دعت أبرز نجوم وصناع السينما للاحتفال بالدورة الحالية، وسط أجواء مليئة بالحيوية والمفاجآت.

 

النجمة يسرا دائمًا ما ترتبط بأحداث فنية بارزة خلال مهرجان القاهرة، ما يجعلها أحد الوجوه الأكثر تميزًا في دوراته على مدار سنوات طويلة.

الفنانة يسرا
أحدث ظهور لـ يسرا آخر اخبار يسرا أزمات يسرا مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ45

مواد متعلقة

يسرا تعود للظهور بفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بعد غيابها عن حفل الإفتتاح

الأكثر قراءة

عاجل - البنك المركزي يحدد غدًا مصير أسعار الفائدة وسط تطورات التضخم

ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 (فيديو هدف مصر)

تعادل الفراعنة .. ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

ريال مدريد يلغي صفقة المدافع الجديد

تأجيل محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق لـ22 يناير

لاعب مصري وثلاثي مغربي في التشكيل المثالي لتصفيات أمم إفريقيا 2025

"كريم" أحد النماذج الملهمة للشباب من ذوي الهمم فى ضيافه رئيس جامعة سوهاج

مسئولو" الإسكان" يتفقدون مشروع محطة مياه الشرب رقم 5 بمدينة بدر