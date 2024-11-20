يسرا تتصدر التريند مجددًا.. تعرف على السبب

خطفت النجمة يسرا الأنظار مجددًا خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45، بعدما ظهرت وهي ترقص مع النجم عمرو دياب في حفل عشاء أقامته مساء الأحد الماضي بحضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن المصري، وكان من بينهم رئيس المهرجان حسين فهمي.

الفنانة يسرا مع الفنان حسين فهمي

يسرا تتصدر التريند بسبب رقصها مع عمرو دياب

الفيديوهات التي تداولها الجمهور أظهرت يسرا تحمل بوستر فيلم "ضحك ولعب وجد وحب"، العمل الشهير الذي جمعها بدياب والراحل عمر الشريف.

الطريف هنا أن الفيلم عُرض لأول مرة في افتتاح المهرجان عام 1993، وسبق أن كشفت يسرا عن دعم عمرو دياب وعمر الشريف للعمل عبر تنازلهما عن جزء من أجرهما خلال التصوير.

الفنانة يسرا مع المطرب عمرو دياب

سبب تصدر يسرا التريند في الأيام الماضية

يسرا كانت حديث الجمهور منذ أيام بعد مشاركتها في عرض أزياء المصمم إيلي صعب، رغم غيابها عن افتتاح المهرجان، حفل العشاء جاء تأكيدًا على مكانتها وحضورها المؤثر في المهرجان، حيث دعت أبرز نجوم وصناع السينما للاحتفال بالدورة الحالية، وسط أجواء مليئة بالحيوية والمفاجآت.

النجمة يسرا دائمًا ما ترتبط بأحداث فنية بارزة خلال مهرجان القاهرة، ما يجعلها أحد الوجوه الأكثر تميزًا في دوراته على مدار سنوات طويلة.