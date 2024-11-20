تفاصيل مسلسل روجينا في رمضان 2025

تعاقدت مؤخرََا الفنانة روجينا على عمل درامي جديد، استعدادََا لعرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2025، حيث بدأت التحضير له الفترة الماضية، يحمل العمل إسم مبدئي "حقي وحقك"، وجاري ترشيح والتعاقد مع النجوم المشاركين في البطولة، والمسلسل يدور في إطار اجتماعي لايت، من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

وفي وقت سابق صرحت روجينا عن العمل قائلة: "إنه يُعبر عن قضية كل امرأة في الوطن العربي، وحاولت إنه هذا العام يكون من إخراج مخرجة، لأن العمل بيهتم بالقضايا النسائية فى مصر والوطن العربى".

روجينا تكشف أسرار عن مسلسل سر إلهي



ومن جانبه، حلَّت روجينا ضيفة على برنامج الراديو بيضحك، مع الإعلامية فاطمة مصطفى، المذاع عبر الراديو 9090، وقالت:" سر إلهى رابع مسلسل أقدمه فى رمضان، واحترمت الانتقادات التى تعرضت لها بسبب المسلسل، وسعيدة إن حمزة نمرة وافق على أن يغني تتر المسلسل، وسعدت أكثر حين تصدرت الأغنية التريند قبل عرض المسلسل بـ 4 أيام".