بسبب "تيجي سكة".. أسماء أبو اليزيد تتصدر التريند

تصدرت الفنانة أسماء أبو اليزيد محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما شاركت في ديو مع الفنان عزيز مرقة، في أغنيته الجديده" تيجي سكة".

سبب تصدر أسماء أبو اليزيد التريند

وحجزت أبو اليزيد مكانها في التريند بأغنية ما تيجي سكة مع عزيز مرقة، والتي حققت حتى الآن ما يقرب من 100 ألف مشاهدة بعد يومين على يوتيوب.

تفاصيل أغنية أسماء أبو اليزيد

وجاءت أغنية ما تيجي سكة على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات محمد بحيري، ألحان عزيز مرقة، إنتاج ومكس وماستر ماهر الملاخ، فيما أخرج الكليب بيشوي يسي.

أحدث أعمال أسماء أبو اليزيد

ومن ناحية أخرى، ترتبط أسماء أبو اليزيد بأكثر من عمل جديد، منها مسلسل مملكة الحرير، وتدور أحداثه في إطار كوميدي فانتازي، تقدم خلاله شخصية أميرة من زمن قديم، والمسلسل مكون من 10 حلقات، ومن بطولة كريم محمود عبدالعزيز، أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، محمود البزاوي، سلوى عثمان، ومحمود غريب، ومن إخراج بيتر ميمي.

كما يُعرض حاليًا لـ أسماء أبو اليزيد فيلم عاشق مع أحمد حاتم، كما تنتظر عرض فيلم الغربان خلال العام المقبل، والفيلم يجمعها بـ عمرو سعد ومي عمر ومحمد علاء، ومن إنتاج سيف العريبي وشركة PCC للإنتاج الفني تامر نصر، ومن إخراج ياسين حسن.

اخر اعمال أسماء أبو اليزيد

وكان اخر اعمال أسماء أبو اليزيد هو مسلسل صلة رحم: إياد نصار، ويسرا اللوزي، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد جمعة، وعابد عناني، ونبيل نور الدين، وهبة عبد الغني، وعمرو القاضي، وداليا خليف، وريام كفارنا، وسلوى محمد علي، ومحمد دسوقي، وصفاء جلال، وبتول حداد، ومحمد السويسي، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي، وإنتاج شركة الصباح.

كما شاركت في مسلسل «جولة أخيرة» منذ فترة، وهو من بطولة الفنان أحمد السقا، وشارك بالعمل كل من الفنان أشرف عبد الباقي، ورشدي الشامي، وعلي صبحي، وحنان مطاوع، وحنان سليمان، وصفاء الطوخي، وآخرين، والعمل من تأليف أحمد ندا، وإخراج مريم أحمدي.