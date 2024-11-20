عن رواية بنفس الاسم للأديب عمر طاهر.. فيلم "كحل وحبهان" يفوز بجائزة أفضل سيناريو في ملتقى القاهرة السينمائي



فاز منذ قليل مشروع فيلم "كحل وحبهان" للمخرج فادي عطاالله بالجائزة المقدمة من قنوات راديو وتلفزيون العرب ART لأفضل سيناريو، وقيمتها ١٠ آلاف دولار، لمسابقة مشروعات الأفلام بملتقى القاهرة السينمائي، في نسخته العاشرة، والمقام ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث سلم الجائزة خالد حسنين، مدير التوزيع والمبيعات بشبكة قنوات ART.

فيلم "كحل وحبهان" يفوز بجائزة أفضل سيناريو في ملتقى القاهرة السينمائي



مشروع الفيلم الفائز "كحل وحبهان" مأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتب والأديب عمر طاهر، ومن إنتاج مروة تمام، وتدور قصة الفيلم في صعيد مصر في فترة الثمانينيات، حيث يعيش عبد الله، البالغ من العمر 14 عامًا مع عائلته حياة تبدو صاخبة، ولكن في أعماقه يعيش عبد الله في عالمه الخاص مستمتعًا بملذات صغيرة مثل الطعام والموسيقى، ذات يوم، يعلم عبد الله أن مطربه المفضل "محمد منير" سيقيم حفلًا موسيقيًا لأول مرة في تاريخ البلدة الهادئة، يطمح عبد الله لحضور الحفل، لكنه يصطدم بعلاقته المتوترة مع والده، الذي يرفض في البداية، لكنه يوافق لاحقًا بشرط وحيد، وهو أن يلتزم عبد الله بالسلوك الجيد ولا يسبب أي مشاكل خلال الأيام الخمسة المتبقية حتى موعد الحفل، يحاول عبد الله جاهدًا الالتزام بالاتفاق، لكن الأمور لا تسير كما هو مخطط لها، أحيانًا بسبب سوء الحظ، وأحيانًا بسبب قرارات خاطئة يتخذها.

مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال45



جدير بالذكر أن "ملتقى القاهرة السينمائي" هو منصة تتيح لصناع الأفلام العرب توسيع شبكة علاقاتهم في المجال وتلقي الدعم الذي يحتاجونه حتى ترى أفلامهم النور، وتقوم لجنة تحكيم تضم ألمع الأسماء في مجال السينما باختيار الأفلام التي ستنال الدعم المادي والجوائز المقدمة لأفضل الأعمال.