بسبب رسالة لوالدتها.. انتصار تتصدر تريند "جوجل"

تصدر اسم الفنانة انتصار تريند مؤشر البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما وجهت رسالة مؤثرة إلى والدتها، تُعبر من خلالها عن حبها الكبير لها، وأنها السبب لما وصلت له اليوم، من خلال تصريحات لبرنامج "ورقة بيضا" مع الإعلامية يمني بدرواي على شاشة قناة "النهار".

انتصار

تصريحات انتصار

وقالت انتصار: "بحب أولادي لدرجة لا أحد يتصورها، ولكني أفضل دائمًا الولد عن البنت، ممدوح نجلي هو من يحمل اسم العيلة ويتحمل المسؤولية ودائمًا يتصدر في أي مشكلة، على عكس البنات بمجرد أن تتزوج تنسب إلى عائلة زوجها".

وأعربت انتصار عن سعادتها الشديدة لرد فعل الجمهور حول دورها في مسلسل " مطعم الحبابيب"، الذي عرض مؤخرًا، وحققت من خلاله نجاحًا كبيرًا قائلة: " فريق العمل كان ينتظر التصوير من أجل تذوق الأكل وكل واحد فينا كان جواه شيف كبير، نتذوق الأكل ونقييمه على حسب رأينا، فكانت الكواليس ممتعة، وكنا نشعر كأننا عيلة واحدة ".

انتصار: قدمت بلاغ في مباحث الإنترنت من أجل احترام خصوصيتي





وأكدت الفنانة انتصار أنها تحترم خصوصيتها، وبسبب المعاكسات الكثيرة، قدمت بلاغ في مباحث الانترنت قائلة، "ليه يبقا فيه فنان مشهور ويتشم، أنا لما قدمت البلاغ لاقيت مشاكل كثيرة وبلاغات عدة بقصص صعبة للفتيات".

وعن أعمالها الجديدة قالت، نحضر للجزء الثاني من مسلسل أشغال شقة، ودور جديد في مسلسل إش إش مع المخرج محمد سامي، ومن المقرر عرضهما في رمضان المقبل 2025.