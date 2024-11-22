وفاة عادل الفار بعد صراع مع المرض والجنازة بعد صلاة الجمعة بمسجد القوات المسلحة

رحل عن عالمنا اليوم الفنان المصري عادل الفار، بعد صراع طويل مع المرض. عانى الفنان الراحل خلال السنوات الأخيرة من مشكلات صحية متكررة استدعت نقله للمستشفى أكثر من مرة، كان آخرها في الأشهر الماضية، حيث تعرض لوعكة صحية حادة دخل على إثرها العناية المركزة، وسط قلق ودعوات من محبيه وأسرته.

كان عادل الفار من الفنانين الذين أثروا الساحة الفنية المصرية بأدوار مميزة، حيث اشتهر بأسلوبه الفريد وحضوره الكوميدي الذي جعله أحد الوجوه المحبوبة في الوسط الفني. قدم العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية التي تركت بصمة لا تُنسى لدى الجمهور، وأصبح جزءًا من ذاكرة الشاشة المصرية في فترة التسعينيات وبداية الألفية.

صراع مع المرض

بدأت رحلة الفنان عادل الفار مع المرض منذ عدة سنوات، حيث واجه مشاكل صحية في الكبد والجهاز الهضمي نتيجة مضاعفات مزمنة. وعلى الرغم من تحسن حالته أحيانًا، إلا أن المرض كان يعود بشدة، مما أثر على نشاطه الفني وجعله يغيب لفترات طويلة عن الأضواء. ورغم ذلك، ظل محبوه يتابعون أخباره وينتظرون عودته للوسط الفني.

في تصريحات سابقة، تحدث الفار عن رحلته مع المرض وكيف كانت التجربة مؤلمة على الصعيدين النفسي والجسدي، إلا أنه كان دائمًا ما يعبر عن رضاه بقضاء الله وقدره، ويشكر جمهوره على دعواتهم المستمرة له بالشفاء.

الجنازة بعد صلاة الجمعة

ومن المقرر أن تُقام جنازة الفنان الراحل بعد صلاة الجمعة غدًا من مسجد القوات المسلحة في مدينة نصر. ودعت أسرته جميع محبيه وأصدقاءه من الوسط الفني وخارجه إلى المشاركة في تشييع الجثمان، تقديرًا لمسيرته الفنية وما قدمه من أعمال أسعدت الملايين.

حزن الوسط الفني والجمهور

سادت حالة من الحزن والأسى بين زملاء الفنان الراحل في الوسط الفني، حيث نعاه العديد من النجوم عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. وكتب أحدهم: "فقدنا اليوم فنانًا جميلًا، صاحب روح مرحة وموهبة استثنائية.. نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويجعل مثواه الجنة".

كما عبّر جمهوره عن حزنهم الشديد لرحيله، حيث انهالت التعليقات التي ترحمت عليه وطلبت له المغفرة، مشيدين بمسيرته الفنية التي امتدت لسنوات طويلة وأثرت في أجيال مختلفة.

مسيرة حافلة بالنجاح



برحيل عادل الفار، فقدت الساحة الفنية المصرية أحد وجوهها المميزة، تاركًا خلفه إرثًا فنيًا سيظل خالدًا في قلوب محبيه. رحم الله الفقيد وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.