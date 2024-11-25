تركي آل الشيخ يُشيد بزيارة وفد مصري رفيع المستوى لاستوديوهات “الحصن Big Time” (فيديو)

عبّر معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، عن سعادته بزيارة معالي الأستاذ أشرف سلمان وسعادة الأستاذين عمرو الفقي ومحمد السعدي إلى منشأة استوديوهات “الحصن Big Time”.

وأشاد آل الشيخ بهذه الزيارة التي تأتي في إطار تعزيز العلاقات السعودية المصرية في مجالات الإعلام والترفيه، مؤكدًا على أن اللقاء سيثمر عن مشاريع مشتركة بين البلدين الشقيقين في المستقبل القريب.

وأشار المستشار إلى أهمية هذا النوع من التعاون في دعم وتطوير الصناعات الإبداعية في المنطقة، بما يواكب طموحات المملكة ضمن رؤية 2030، ودور مصر الريادي في مجالات الإنتاج والإعلام.

الزيارة تبرز عمق العلاقات بين مصر والسعودية، وتجسد الرؤية المشتركة لتحقيق تقدم ثقافي وإعلامي يخدم مصلحة الشعبين.