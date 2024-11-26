ناهد السباعي تتألق بتكريم خاص في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

ناهد السباعي تتألق بتكريم خاص في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

الفجر الفني
ناهد السباعي
ناهد السباعي

أعلن مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير في دورته السادسة عن تكريم النجمة ناهد السباعي بمنحها البرج الذهبي، وذلك تقديرًا لمسيرتها الفنية المميزة وإسهاماتها في السينما. 

 

حيث ناهد السباعي تُعد واحدة من أبرز النجمات اللاتي أثرين الشاشة بأدوارها المتنوعة، حيث قدمت العديد من الأعمال التي تركت بصمة واضحة على جمهورها، سواء في السينما أو التلفزيون، ويأتي هذا التكريم ضمن فعاليات المهرجان التي تهدف إلى الاحتفاء بالمواهب الفنية المبدعة ودعم صناعة السينما القصيرة.

 


موعد حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير


ويُقام حفل تكريم النجمة ناهد السباعي خلال فعاليات افتتاح الدورة السادسة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير يوم الإثنين الموافق 16 ديسمبر 2024، في دار الأوبرا المصرية، الحدث يُعد مناسبة فنية بارزة لتكريم رموز السينما المصرية والدولية، وتكليلًا لمسيرتها الحافلة بالأعمال المتميزة التي أثرت الوسط الفني، كما يمثل هذا المهرجان منصة هامة لدعم الأفلام القصيرة وصناعها، ويشمل العديد من العروض السينمائية والنقاشات الفنية التي تعزز من قيمة هذا النوع من الفنون.

تفاصيل مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

تنطلق الدورة السادسة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير هذا العام يوم 16 ديسمبر وتستمر حتى 21 من الشهر نفسه، حيث تستضيف دار الأوبرا المصرية فعاليات المهرجان، ويركز المهرجان على عرض مجموعة متميزة من الأفلام القصيرة المحلية والعالمية، بالإضافة إلى تنظيم ندوات وورش عمل تسلط الضوء على تطور هذا النوع من السينما، مما يُعد فرصة هامة لتشجيع صناع الأفلام الناشئين والمحترفين، كما تشمل الدورة تكريمات مميزة لأبرز الشخصيات التي أثرت في مجال السينما.

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