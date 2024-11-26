فاروق فلوكس يكشف سر لقبه الطريف

في إحدى الحلقات الشيقة من برنامج "واحد من الناس" الذي يُعرض على فضائية "الحياة"، فتح الفنان فاروق فلوكس قلبه وكشف قصة طريفة وراء لقبه الشهير "فلوكس". هذه القصة تعود إلى فترة خدمته العسكرية، حيث كانت الأمور تسير بروح من المرح والضحك بين الجنود.

بداية اللقب

تحدث فلوكس بحماس عن كيفية إطلاق أحد أصدقائه عليه هذا اللقب. قال: "في أحد الأيام، كان أحد زملائي في الجيش يلقبني بـ 'فلوكس' بسبب حديثي المستمر وروحي المرحة. لم أتوقع أن ينتشر هذا الاسم بهذا الشكل، لكنه أصبح جزءًا من هويتي". وبينما كان يتحدث، ظهرت علامات الفخر والسرور على وجهه، حيث أن اللقب لم يكن مجرد اسم، بل رمز للمرح الذي كان يزرعه في قلوب من حوله.

مواقف لا تُنسى

استرجع فلوكس ذكرياته مع زملائه في المعسكر، حيث كانت الأوقات مليئة بالمواقف الطريفة والقصص الكوميدية التي تميزت بها أيام خدمتهم. "كنا نجتمع حول النار في الليالي، وتدور الأحاديث والقصص المضحكة. كنت دائمًا ما أجد نفسي في قلب هذه المواقف، مما جعل زملائي يطلقون عليّ لقب 'فلوكس' بشكل مستمر"، وأضاف: "كان الضحك هو اللغة التي تجمعنا، وهو ما ساعدني على تجاوز صعوبات الحياة العسكرية".

تأثير اللقب على مسيرته

ورغم مرور السنوات وتقدمه في عالم الفن، أكد فلوكس أن تلك اللحظات الطريفة في الجيش لا تزال تلاحقه، بل وتضفي عليه طابعًا خاصًا في أعماله الفنية. "اللقب أصبح جزءًا من هويتي، وأشعر بالفخر عندما يناديني الناس به سواء في حياتي الشخصية أو المهنية"، قالها بفخر.

إن تجربة فاروق فلوكس في الجيش ليست مجرد ذكريات عابرة، بل هي لحظات تعكس روح الدعابة والمرح التي يتمتع بها، والتي تجعله واحدًا من أبرز نجوم الكوميديا في الوطن العربي.