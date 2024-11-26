أحمد رزق يبدأ اليوم تصوير مسلسل سيد الناس رمضان 2025

الفجر الفني
أحمد رزق
أحمد رزق

تعاقد الفنان أحمد رزق على المشاركة في مسلسل "سيد الناس" من بطولة عمرو سعد، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025.

أحمد رزق يبدأ اليوم تصوير مسلسل سيد الناس

أعلن أحمد رزق عبر استورى حسابه علي موقع إنستجرام،  عن بداية تصويره لأولى مشاهده فى مسلسل "سيد الناس" اليوم. 

أبطال مسلسل سيد الناس 

ويضم مسلسل سيد الناس بطولة عمرو سعد، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، إلهام شاهين، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، منة فضالي، طارق النهري، وياسين السقا، والعمل من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح وإخراج محمد سامي.

أحدث أعمال أحمد رزق 

ومن ناحية أخرى، ينتظر أحمد رزق عرض مسلسله الجديد حرب الجبالي، والذي انتهى من تصويره منذ ما يقرب من عامين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي تشويقي، ويشاركه البطولة أحمد خالد صالح، هبة مجدي، صلاح عبدالله، سوسن بدر، فردوس عبدالحميد، نسرين أمين، الراحل أشرف عبدالغفور، لقاء سويدان، أحمد عزمي، إنتصار، وأحمد الرافعي، والمسلسل من تأليف سماح الحريري، إخراج محمد أسامة، وإنتاج صادق الصباح.

آخر أعمال أحمد رزق

وكان آخر أعمال أحمد رزق هو مسلسل حضرة العمدة مع روبي في رمضان 2023، وقدم خلاله شخصية محامي، ودارت الأحداث في إطار اجتماعي تشويقي، ضم سميحة أيوب، بسمة، محمود عبدالمغني، إدوارد، محمد محمود عبدالعزيز، ونهلة سلامة، وكان من تأليف الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.

وايضا شارك في مسلسل بيت الرفاعي الذي عرض في دراما رمضان الماضي 2024، بمشاركته مع أمير كرارة، وجسد خلاله شخصية فاروق وهو ابن عم ياسين الذي لعب دوره كرارة، ويعمل في تجارة الآثار، وناقش المسلسل العديد من القضايا الهامة منها خطورة تجارة الآثار والصراعات العائلية، والعمل مكون من 30 حلقة.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي 

وضم مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، رحاب الجمل، ملك قورة، صفاء الطوخي، عايدة رياض، تامر نبيل، وأحمد فؤاد سليم، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي وعمرو أبو زيد وهند عبدالله وإخراج أحمد نادر جلال.

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