الموسيقار محمد نزيه لـ الفجر الفني: "مسلسل "نقطة سوده" كان شغف وتحدي لي"

الموسيقي التصويرية هو عالم مميز وفريد من نوعه وممتلئ بالأنواع المختلفة، وجزء أساسي من نجاح وتميز أي عمل فني سواء في الدراما أو السينما، ولدينا العديد من الموسيقيين الذين أبدعوا في هذا العالم وتفردوا على عرش الموسيقى التصويرية في مصر والوطن العربي.

ومن ضمن هؤلاء هو الموسيقار الكبير محمد نزيه الذي استطاع أن يخلق نوع من الموسيقى تميز بها وسط أبناء مهنته، عشنا معه في أكثر من عمل فني قام هو بوضع الموسيقى التصويرية لهم، والآن نعود ونعيش معه ملحمة فنية جديدة من خلال مسلسل "نقطه سوده" الذي يعرض حاليًا.

وفي هذا السياق تواصل معه الفجر الفني ليشاركه كواليس التحضير للموسيقي التصويرية الخاصة بالعمل، وكان لنا هذا الحوار الممتع معه.

كم استغرق الوقت لتحضير موسيقي مسلسل "نقطه سوده" ؟

العمل استغرق عام كامل تقريبا في التحضير منهم حوالى شهر تجهيز في الأول، والتأليف أخذ حوالى أربعة أشهر وأسبوعين داخل الأستوديو تسجيل ثم مرحلة إعداد الموسيقي مع المونتير استاذ محمد عيد وهذا استغرق شهرين.

ما هي الأساسيات التي اعتمدت عليها في وضع الموسيقى التصويرية لمسلسل نقطه سوده؟

الأساسيات الطبيعية جدا وأنا متعود على قراءة السيناريو جيدًا وتقريبا احفظه مثل الممثل تمامًا، واتناقش مع المخرج ونسمع أشكال موسيقية كثيرة إلى أن نصل ونستقر على المناسب، واستعين بالمؤلف حتى أفهم أكثر عن العمل وأجد الإجابات على أسئلتي حتى أعرف كيف سيكون الشكل الموسيقي، واحيانا أسال عن الفنان الذي سيقدم دور معين واتكلم معه في دوره.

وأكثر ما عجبني في مسلسل "نقطة سوده" هي جملة كانت مهمة جدا تقول " مش معني أن انتي ضحية أن انتي تبقى بريئة طول الوقت ممكن جدا تداني في بعض الأحيان" جملة زي دي استفزتني جدًا وهي اللى طلعت كل المزيكا اللى خرجت في العمل دي.

كيف كانت تجربة التعاون مع المخرج محمد أسامة.. وخاصة أنها ليست المرة الأولي في العمل معًا ؟

استاذ محمد أسامة من المخرجين الممتازين جدًا وأنا استمتعت معه هذه المرة تحديدًا لأن نحن الأثنان حققنا حلمنا في تقديم عمل فني نحبه، نعم تحقق ذلك في أعمال سابقة لكن "نقطه سوده" جعل لدينا شغف وتحدي وكان فيه تنوع كبير في الشخصيات والحكايات.

وهذا رابع عمل نقدمه سويا واصبحنا أصدقاء أيضًا وأنا عن نفسي سعيد بثقته فيي وإسناده لي هذا العمل وكان لدي هدف واضح وصريح أن أقدم أعلى وأجود ما استطيع تقديمه ليكون شئ جيد يتناسب مع مستوى العمل.

هل مطلوب من المؤلف الموسيقي التصويرية أنه يعمل الموسيقي حسب المشهد بالظبط ولا مسموح ليه أنه يغير أو يضيف ؟

طبيعي أن تكون المزيكا تناسب المشهد وتحكي قصة المشهد أو العمل نفسه، لكن ليس من المفترض لو سوف أقوم بالإضافة سيكون فيما يتناسب مع روح المسلسل، ولا يجوز أن احكي موسيقي زيادة عن المشهد أو أخرج عن السياق، لأن المفروض عملى هو عمل خدمي للعمل الفني.

هل من الممكن أن الموسيقى التصويرية تنقذ أو تعوض عند المشاهد مشهد معين إذا كان هناك فيه مشكلة مثل مشكلة صوت أو ضعف أداء ؟

هناك بعض المخرجين يؤمنون بهذه الطريقة وأنا صادفت في عمل فني معين طلب مني المخرج أن نعوض بالمزيكا أداء ممثل، وأنا احترمت هذه وفعلت ما طلبه لأن في النهاية هو قائد العمل وله ما يريده وطبعا ذلك في حدود المعقول والصح والمظبوط فيما يتناسب مع رؤيتي كمؤلف موسيقي.

لكن أنا أؤمن بأشياء آخر وهي أن جميعا لا بد أن نمشي في سياق مظبوط وواضح وتنفذ أوامر المخرج بكل دقة، ولو كان هناك أداء ضعيف من طرف معين لا يصح تعويضه بشئ آخر، بمعنى أنه لو عملت مزيكا تغطي على أداء الممثل هيفضل الأداء ضعيف أيضًا ولكن بعض المخرجين يطلبوا ذلك.

هل الموسيقى التصويرية سبب في خلود بعض الأعمال الفنية في أذهان المشاهدين؟

نعم هناك بعض الأعمال الموسيقية المعروفة وقديمة ومحفورة في الأذهان لدي الجمهور، لكن هذا لا يكفي لا بد أن يكون العمل الفني حلو واستطاع أن يعيش مثل مسلسل رأفت الهجان كان من أعظم الأعمال الموسيقية التي قدمت وعملها الراحل الموسيقار العظيم عمار الشريعي.

لكن هذا لا يمنع أن العمل نفسه كان عمل رائع وقيم جدًا سواء إخراج أو بطولة أو ممثلين وسيناريو، والموسيقي التصويرية الخاصة به كانت جميلة وعاشت، وأيضًا وهناك أعمال أخرى مثل ليالي الحلمية، لن أعيش في جلباب أبي، اعدام ميت، عائلة الحاج متولي، قضية عم أحمد وغيرهم.

في النهاية لن تجد عمل فني لديه موسيقي جيدة وعاشت في أذهان الناس إلا وإذا كان العمل الفني نفسه مناسب وليس العكس.

ازاى بترجم موسيقي الشخصيات لما تقرأها وخاصة لو كانت شخصية معقدة ؟

أنا لا أعمل بهذه الطريقة.. طريقة موسيقي للشخصية أنا أعمل موسيقي للحالة المطلوبة منى، وإذا طلب المخرج عمل موسيقي أو تغير في جمل موسيقية معينة تتناسب مع الحالة وبسبب خلفية معينة عند شخصية من الشخصيات من الممكن أن يحدث لكن ليس بشكل دائم، مثلا في مسلسل "الليلة واللى فيها" شخصية زينه كان هناك مشهد من المشاهد مضطرة تحكي عن موقف وهي صغيرة وكيف تعرضت للأذى قمنا بعمل موسيقي لذلك، لكن ليس كل الأعمال نضطر أن نعمل موسيقي لكل شخصية.