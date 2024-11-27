انضمام حاتم صلاح إلى أبطال مسلسل "ناقص ضلع": تشويق ومفاجآت في رمضان 2025!

الفجر الفني
حاتم صلاح
حاتم صلاح

 

 انضم الفنان الموهوب حاتم صلاح إلى كوكبة من النجوم في مسلسل "ناقص ضلع"، الذي يضم النجمات نيللي كريم، روبي، وكندة علوش. هذا العمل، الذي يترقبه الجمهور بشغف، من تأليف مهاب طارق، وإخراج محمد شاكر خضير، ومن إنتاج ميديا هب سعدى جوهر، يُتوقع أن يقدم تجربة درامية استثنائية في رمضان 2025.

حاتم صلاح، المعروف بأدائه المميز، سيجسد دورًا محوريًا في أحداث المسلسل، الذي تدور قصته في إطار تشويقي اجتماعي يلامس قضايا مهمة في المجتمع. ومن المقرر أن يبدأ تصوير العمل في الأيام القليلة المقبلة، مما يزيد من حماس الجمهور لمتابعة تفاصيله.

 

تأتي مشاركة كندة علوش في العمل كإضافة قوية، حيث ستجمعها الكيمياء الفنية مع نيللي كريم وروبي، إلى جانب الفنانين جيهان الشماشرجي وعلي صبحي. وتعمل الشركة المنتجة حاليًا على إبرام التعاقدات مع باقي الفنانين المشاركين، مما يضمن وجود طاقم عمل متميز يساهم في إحياء الأحداث بشكل مثير وجذاب.

أعمال حاتم صلاح الفترة المقبلة

لكن حاتم صلاح ليس فقط نجم "ناقص ضلع"، فهو أيضًا يشارك في فيلم "الهنا اللي أنا فيه" الذي يضم النجم كريم محمود عبد العزيز، ودينا الشربيني، وياسمين رئيس. الفيلم، الذي يُنتظر طرحه في دور السينما الشهر المقبل، كتب نصه أيمن بهجت قمر وأخرجه خالد مرعي، مما يعد بإنتاج سينمائي مميز.

كما تألق حاتم مؤخرًا في فيلم "عصابة الماكس" إلى جانب أحمد فهمي وروبي، حيث قدم أداءً رائعًا في عمل تنوعت فيه الأدوار والشخصيات.

مع كل هذه المشاريع المثيرة، يبدو أن حاتم صلاح على وشك تحقيق قفزة جديدة في مسيرته الفنية، مما يجعله واحدًا من الأسماء الساخنة في الساحة الفنية العربية. 

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