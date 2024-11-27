"فهد البطل نازل يدغدغ باذن الجبار".. أحمد العوضي يروج لمسلسله في رمضان 2025

روج النجم أحمد العوضي لأحدث أعماله الدرامية مسلسل “فهد البطل”، حيث نشر كواليس أولى مشاهده بالمسلسل من خلال مقطع فيديو، معبرًا عن سعادته للمشاركة في ماراثون مسلسلات رمضان 2025.

نشر الفنان أحمد العوضي مقطع فيديو من كواليس التصوير أثناء ركوبه للخيل، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وعلق قائلًا: «فهد البطل نازل يدغدغ باذن الجبار.. مش كل مهره ترتخي بإيد خيال».

أحداث فهد البطل

تدور أحداث المسلسل في إحدى قرى الصعيد، حيث يعيش فهد الذي يعمل في مصنع رخام. تتشابك حياته مع حب فتاة (تلعب دورها الفنانة ميرنا نور الدين)، ويواجه العديد من المشاكل. يسعى فهد للبحث عن لقمة العيش في القاهرة، ولكنه يجد نفسه متورطًا في قضايا تؤدي إلى دخوله السجن في الحلقات الأولى من العمل. تتوالى الأحداث في إطار درامي مشوق.



أبطال فهد البطل



يضم مسلسل "فهد البطل" نخبة من نجوم الفن، حيث تشارك الفنانة كارولين عزمي بجانب أحمد العوضي بعد نجاح ثنائيتهما في مسلسل "حق عرب". يشارك في البطولة أيضًا ميرنا نور الدين، نسرين أمين، عصام السقا، صفوة، أحمد عبد العزيز، صفاء الطوخي، وعزت الزين. العمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، ومن إنتاج شركة سينرجي.