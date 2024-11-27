مخرج "جودر 2" يستعد لدراما رمضان 2025 ببدء أعمال المونتاج

مخرج "جودر 2" يستعد لدراما رمضان 2025 ببدء أعمال المونتاج

الفجر الفني
جودر
جودر

بدأ المخرج إسلام خيري، التحضيرات النهائية لمسلسل "جودر 2"، حيث يتزامن عمله على المونتاج مع قرب انتهاء التصوير، استعدادًا لعرضه في موسم دراما رمضان 2025، كما انتهى من وضع التفاصيل الأخيرة المتعلقة بالمكساج والمراحل التقنية للمشاهد التي تم تصويرها بالكامل.


من جانبه يعد مسلسل جودر الجزء الثاني هو استكمالًا لأحداث الجزء الأول من العمل، والذي من المتوقع أن يقدم مزيدًا من الإثارة والتشويق لجمهور العمل.

من كواليس جودر 2


 

تحضيرات المخرج إسلام خيري لمسلسل جودر 2 

 

في سياق متصل يواصل المخرج إسلام خيري تصوير مشاهد مسلسل "جودر 2" في موقع داخلي بمدينة الإنتاج الإعلامي، حيث تركزت المشاهد على بطل العمل ياسر جلال برفقة ياسمين رئيس وأحمد بدير، ويستمر التصوير في هذا الموقع، الذي يعد المحور الأساسي لأحداث المسلسل، لعدة أيام.

 

 المسلسل حصد نجاحًا كبيرًا في رمضان الماضي، مما يضع توقعات عالية على الجزء الجديد ليواصل هذا الزخم. المخرج يعمل على دمج التفاصيل التقنية والفنية لضمان تقديم عمل متميز يليق بجمهور رمضان المقبل.

 

طاقم عمل مسلسل جودر 2

 

مسلسل "جودر 2" يعتبر من أبرز الأعمال الدرامية المرتقبة لموسم رمضان 2025، حيث يجمع نخبة من النجوم، بينهم ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وتارا عماد. يشاركهم العمل وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، وأحمد بدير، إلى جانب أيتن عامر وهنادي مهنا، كما يضم المسلسل أيضًا محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، ومجدي بدر.

 

المسلسل من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري، الذي يعمل على المونتاج لضمان تقديم تجربة فنية مميزة تمزج بين الدراما والتشويق.

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