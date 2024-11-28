عمرو يوسف يكشف الوجه الآخر: مغامرات "درويش" المليئة بالمفاجآت

مع انطلاق تصوير فيلمه الجديد "درويش”، يكشف عمرو يوسف عن جانب جديد ومميز في مسيرته الفنية تجمع بين الغموض والجاذبية في إطار مليء بالتشويق.



يجسد عمرو دور "درويش"، الرجل الذي يعيش على حافة التناقضات، حيث يوازن ببراعة بين الفكاهة والمكر، والبساطة والتخطيط المحكم.



رحلة عمرو مع هذه الشخصية لم تكن وليدة اللحظة؛ بل استغرقت أربع سنوات من العمل مع الكاتب وسام صبري، لخلق شخصية وعالم "درويش" المليء بالتشويق.



عمرو يوسف يكشف الوجه الآخر: مغامرات "درويش" المليئة بالمفاجآت

ما هو سبب اختيار عمرو يوسف لهذا الدور؟

وعن سبب اختياره لهذا الدور، قال عمرو يوسف: “ما لفتني في ‘درويش’ هو طبيعة الشخصية وكيف تأخذك إلى مواقف غير متوقعة، في قصة مليئة بالأكشن والمغامرة بأسلوب مختلف."



تفاصيل فيلم درويش

يقدم درويش مزيجًا متناغمًا من الإثارة والمرح، في قالب خفيف ومثير، من خلال أحداثه المشوقة يعيد “درويش” تعريف البطولة بشكل غير تقليدي، متجاوزًا الصورة النمطية للبطل المعتاد. ويشارك في هذا العمل السينمائي نخبة من نجوم السينما المصرية منهم دينا الشربيني، وتارا عماد، ومصطفى غريب، ومحمد شاهين، وخالد كمال.



فيلم "درويش" من إخراج وليد الحلفاوي وإنتاج مشترك بين VOX Studios، وOne to One Productions، وFilm Clinic، وFilm Square