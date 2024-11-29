مدين يكشف عن تفاصيل اغنية كإنك روح لجنات

الفجر الفني
جنات ومدين
جنات ومدين

 

كشف الملحن مدين عن أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي يتعاون مع المطربة جنات  من خلال أغنية كإنك روح ، حيث حرص مدين على مشاركة جمهوره بصورة له برفقة جنات من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بالصورة تعليقا قال فيه :"كإنك روح... أغنيتي الجديدة اسمعوها يوم الأحد على يوتيوب وكل التطبيقات".

وأضاف :"الأغنية من كلمات أحمد عيسى، ألحان مدين، توزيع أحمد عادل، ميكس وماستر هاني محروس".
 

تعليقات الجمهور على منشور مدين

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب جمهور الوطن العربي، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مليوون مبروك، وبالتوفيق والنجاح الدائم، من تفوق لتفوق، ان شاء الله الأغنية هتكون تريند، وغيرها من التعليقات.

جنات مدين الفجر الفني آخر أعمال مدين كإنك روح

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