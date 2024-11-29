حنان سليمان تعلن عن وفاة شقيقها المهندس صبري حسن سليمان

الفجر الفني
حنان سليمان
حنان سليمان

 

أعلنت الفنانة حنان سليمان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عن وفاة شقيقها، المهندس صبري حسن سليمان، الذي توفي إلى رحمة الله. 

 

وقد أثارت هذه الأخبار الحزينة تعاطف الكثيرين من متابعيها ومحبيها، حيث عبرت عن حزنها العميق لفقدان شقيقها، الذي كان له دور كبير في حياتها.

وذكرت حنان في منشورها أنها ستستقبل العزاء غدًا الجمعة في مسجد الكويتي في زهراء المعادي، داعية الجميع للمشاركة في تقديم واجب العزاء والدعاء لشقيقها الراحل.

 

تفاعل العديد من الأصدقاء والمحبين مع المنشور، حيث أرسلوا كلمات التعزية والمواساة، معبرين عن حزنهم لفقدان شخصية محبوبة ومؤثرة في حياتهم. يُذكر أن حنان سليمان تعد واحدة من أبرز الوجوه الفنية في مصر، وقد تركت بصمة واضحة في عالم الفن، مما زاد من تعاطف الجمهور معها في هذه المحنة.

 

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