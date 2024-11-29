لهذا السبب.. حنان سليمان تتصدر تريند "جوجل"

الفجر الفني
حنان سليمان
حنان سليمان

تصدر اسم الفنانة حنان سليمان، تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إعلانها خبر وفاة شقيقها، مساء أمس الخميس.

 

حنان سليمان

وأعلنت حنان سليمان تلك الخبر في منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتبت:" توفي إلى رحمة الله أخي المهندس صبري حسن سليمان ".

وذكرت حنان في منشورها أنها ستستقبل العزاء غدًا الجمعة في مسجد الكويتي في زهراء المعادي، داعية الجميع للمشاركة في تقديم واجب العزاء والدعاء لشقيقها الراحل.

 

آخر أعمال حنان سليمان

 

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة حنان سليمان الفنية، هو من خلال مشاركتها في مسلسل "المداح أسطورة العودة"، يشارك حمادة هلال في بطولة هذا الجزء فتحي عبد الوهاب بالإضافة لنجوم المواسم السابقة هبه مجدي ودنيا عبد العزيز وخالد سرحان ومحمد عز وحنان سليمان وتامر شلتوت وصبحي خليل وظهور خاص لبعض النجوم مثل سهر الصايغ ومي سليم ودياب وحمزة العيلي ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان). ومنتج منفذ شركة أجورا ميديا للإنتاج.

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