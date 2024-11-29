بعد تصدرها للتريند.. تعرف على الأعمال الدرامية لـ حنان سليمان في رمضان 2025

تصدر اسم الفنانة حنان سليمان، تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إعلانها خبر وفاة شقيقها، مساء أمس الخميس، ويعرض لكم "الفجر الفني" خلال السطور التالية أبرز الأعمال الدرامية المقبلة لـ حنان سليمان.

حنان سليمان

مسلسل "وتقابل حبيب"

تستعد الفنانة حنان سليمان للمشاركة في عمل درامي جديد يحمل عنوان "وتقابل حبيب" بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز، الذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، ويعد بمثابة تجربة فنية مثيرة، وهو من إخراج محمد الخبيرى وتأليف عمرو محمود ياسين.

ومن المقرر أن تقدم حنان سليمان في هذا العمل شخصية محورية تؤثر في مجرى الأحداث، مما يزيد من حماس الجمهور لمتابعة هذه القصة المشوقة، تدور أحداث المسلسل في إطار من الإثارة والتشويق.

مسلسل "المداح 5"

كما تشارك أيضا في مسلسل "المداح 5" بطولة الفنان حمادة هلال، والذي من المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان المقبل 2025.

تفاصيل مسلسل "المداح 5"

والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج والذي يضم عدد كبير من النجوم منهم خالد الصاوي، غادة عادل، خالد سرحان، حنان سليمان، هبة مجدي، أحمد بدير، دنيا عبدالعزيز، محمد عز، صبحي خليل، شاهيستا سعد وآخرين.

آخر أعمال حنان سليمان

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة حنان سليمان الفنية، هو من خلال مشاركتها في مسلسل "المداح أسطورة العودة"، يشارك حمادة هلال في بطولة هذا الجزء فتحي عبد الوهاب بالإضافة لنجوم المواسم السابقة هبه مجدي ودنيا عبد العزيز وخالد سرحان ومحمد عز وحنان سليمان وتامر شلتوت وصبحي خليل وظهور خاص لبعض النجوم مثل سهر الصايغ ومي سليم ودياب وحمزة العيلي ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان). ومنتج منفذ شركة أجورا ميديا للإنتاج.