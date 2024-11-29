عمرو وهبة يعلن تعرض نجله لأزمة صحية مفاجئة

الفجر الفني
عمرو وهبة
عمرو وهبة

أعلن الفنان عمرو وهبة، عن تعرض نجله لأزمة صحية مفاجئة، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

 

ونشر "وهبة" صورة لنجله وهو يضع كانيولا،وعلق عليها، قائلًا: "المستقبل الجيد أحيانا يحتاج لذكريات سيئة".

منشور عمرو وهبة

أحدث أعمال عمرو وهبة

 

ويذكر أن أحدث أعمال عمرو وهبة الفنية، هو مشاركته في مسلسل "رقم سري" بطولة الفنانة ياسمين رئيس، والذي يعرض حاليًا عبر شاشة قناة "إم بي سي".

أبطال وصناع مسلسل "رقم سري"

 

وضم مسلسل رقم سري بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، أحمد الرافعى، رانيا منصور، رامي الطمباري، مصطفى عمر، أحمد شاهين، شروق إبراهيم، عبد الرحمن كمال، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب "توبة" ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، ومقرر عرضه قريبًا على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.


أحداث مسلسل "رقم سرى"

 

وتدور أحداث العمل الذي يعد امتداداَ لمسلسل «صوت وصورة» يسلط الضوء على قضية جديدة عن مخاطر الذكاء الاصطناعي وهي «المعاملات المالية» والتي تدور حول عمليات النصب والاحتيال على العديد من المواطنين من خلال خاصية الـ Ai الجديدة، وذلك بعدما ناقش الجزء الأول كثير من القضايا وأهمها قضية التحرش التي قامت ببطولتها الفنانة حنان مطاوع.

اعمال عمرو وهبة أحداث مسلسل رقم سري احدث اعمال عمرو وهبة الفنانة ياسمين رئيس مسلسل رقم سري

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