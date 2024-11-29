"ياسمين صبري ضل حيطة".. قائمة مسلسلات رمضان 2025 تضم 23 عملًا كوميديًا ودراميًا بمشاركة ألمع النجوم

مع اقتراب شهر رمضان 2025، يترقب المشاهدون بفارغ الصبر الإعلان عن قائمة مسلسلات رمضان الجديدة، التي تضم مزيجًا من الأعمال الدرامية والكوميدية، سواء كانت أعمالًا جديدة بالكامل أو أجزاء جديدة لسلاسل ناجحة. تتنوع الموضوعات بين قضايا اجتماعية هامة وأحداث مشوقة ومواقف كوميدية، مما يجعل الشهر مليئًا بالإثارة والترفيه.

قائمة أسماء مسلسلات رمضان 2025

أعمال درامية وكوميدية جديدة

مسلسل خانة فاضية

بطولة: صابرين

تفاصيل: عمل درامي اجتماعي يتناول قضايا أسرية.

مسلسل دهب

بطولة: هيفاء وهبي

تفاصيل: دراما مليئة بالأحداث المشوقة والجاذبة للجمهور.

مسلسل الكابتن

بطولة: أكرم حسني

تفاصيل: عمل كوميدي بطابع رياضي.

مسلسل روجينا لرمضان

بطولة: روجينا

تفاصيل: دراما مليئة بالتشويق والصراعات العائلية.

مسلسل فهد البطل

بطولة: أحمد العوضي

تفاصيل: دراما أكشن تسلط الضوء على قضية شجاعة البطل الشعبي.

مسلسل حكيم باشا

بطولة: مصطفى شعبان

تفاصيل: دراما اجتماعية في قالب كوميدي.

مسلسل العتاولة 2

بطولة: أحمد السقا وطارق لطفي

تفاصيل: جزء جديد من دراما الإثارة التي حازت على شعبية واسعة.

مسلسل المداح 5

بطولة: حمادة هلال

تفاصيل: استكمال للجزء الرابع مع حبكة مثيرة وأحداث غير متوقعة.

مسلسل أشغال شقة 2

بطولة: هشام ماجد

تفاصيل: كوميديا عن مغامرات جديدة داخل شقة مليئة بالمشاكل.

مسلسل الكينج

بطولة: محمد إمام

تفاصيل: عمل أكشن مشوق يتناول صراعات المال والنفوذ.

أعمال أخرى تضيف نكهة رمضان المميزة

مسلسل إش إش

بطولة: مي عمر

تفاصيل: دراما اجتماعية بأجواء مختلفة.

مسلسل الحلانجي

بطولة: محمد رجب

تفاصيل: دراما اجتماعية مع لمسة من الإثارة.

مسلسل سيد الناس

بطولة: عمرو سعد

تفاصيل: دراما عن صراعات السلطة والمجتمع.

مسلسل جودر 2

بطولة: ياسر جلال

تفاصيل: جزء جديد من دراما المغامرات الشهيرة.

مسلسل عين شمس

بطولة: أحمد مكي

تفاصيل: كوميديا اجتماعية بإطار مختلف.

مسلسل وتقابل حبيب

بطولة: ياسمين عبدالعزيز

تفاصيل: كوميديا رومانسية عن لقاءات القدر.

مسلسل كامل العدد 3

بطولة: دينا الشربيني

تفاصيل: جزء جديد مليء بالمفاجآت.

مسلسل ظلم المصطبة

بطولة: ريهام عبدالغفور

تفاصيل: دراما اجتماعية تناقش قضايا المظلومين.

مسلسل ضل حيطة

بطولة: ياسمين صبري

تفاصيل: دراما اجتماعية تناقش قضية النساء في المجتمعات التقليدية.

مسلسل عايشة الدور

بطولة: دنيا سمير غانم

تفاصيل: كوميديا خفيفة عن حياة الفتاة الطموحة.

مسلسل ناقص ضلع

بطولة: منى زكي

تفاصيل: دراما عائلية تتناول قضايا مؤثرة.

مسلسل لام شمسية

بطولة: أمينة خليل

تفاصيل: دراما تحاكي قضايا التغيير الاجتماعي.

مسلسل مذكرات نشال

بطولة: أحمد أمين

تفاصيل: كوميديا خفيفة تسلط الضوء على حياة الشخص البسيط بطريقة ساخرة.

التنوع في مسلسلات رمضان 2025