أحمد مجدي: "أتمنى تقديم السيرة الذاتية للمخرج الراحل يوسف شاهين"

أحمد مجدي: "أتمنى تقديم السيرة الذاتية للمخرج الراحل يوسف شاهين"

الفجر الفني
الفنان أحمد مجدي
الفنان أحمد مجدي

كشف الفنان أحمد مجدي عن رغبته في تقديم السيرة الذاتية للمخرج الكبير الراحل يوسف شاهين، مؤكدًا أن هذه الشخصية تمثل علامة فارقة في تاريخ السينما المصرية والعالمية.

 

 


و أعرب مجدي خلال حديثه في تصريحات إذاعية عن إعجابه الكبير بإرث شاهين الفني، قائلًا: “أحب أقدم السيرة الذاتية ليوسف شاهين، وقليلين أوي في مصر اللي ممكن يعملوا ده، وهو كان شاهد على العصر..".


و تابع: "فلو عرفنا نعمله بشكل صادق هنكشف رحلة من العشرينات لحد الألفينات".

 


يُذكر أن أحمد مجدي قد برز خلال السنوات الأخيرة كأحد أبرز نجوم جيله، حيث يتميز بقدرته على تقديم أدوار متنوعة وأداء احترافي، مما يجعله مرشحًا قويًا لتجسيد شخصية بحجم يوسف شاهين في عمل مستقبلي.

 


أحدث أعمال الفنان أحمد مجدي

و الجدير بالذكر أن أحدث أعمال أحمد مجدي، مسلسل "نقطة سودة" الذي تدور أحداثه حول رضوى وشقيقها صلاح يضعان خطة شيطانية للانتقام من عائلة السيوفي وإمبراطوريتها، لكن تلك الخطة تجد محاولة للتصدي لها من قبل الثنائي عمر وعلي السيوفي، وهو ما يتسبب في انعطاف الأمور بشكل خطير، حينما يقع الثنائي رضوى وعمر في حب بعضهما رغم العداء المشتعل بين الطرفين.

 

أبطال مسلسل "نقطة سودة"


يشارك في بطولة مسلسل نقطة سوداء، مجموعة من النجوم أبرزهم: أحمد فهمي، ناهد السباعي، وفاء عامر، سوسن بدر، سارة سلامة، نضال الشافعي، أحمد خالد صالح، سماح أنور، هاجر أحمد، هدى الإتربي، أحمد بدير، أحمد مجدي، أشرف عبد الغفور، ومازن عبد الناصر، ومن تأليف أمين جمال وإخراج محمد أسامة.


و يعرض مسلسل "نقطة سودة" يوميًا على قناة MBC مصر ومنصة “شاهد” من الأحد إلى الخميس.

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