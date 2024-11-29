أكثر من 23 مليون.. فيلم "عاشق" يحقق إيرادات مذهلة

الفجر الفني
بوابة الفجر

تراجع فيلم "عاشق" للفنان أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، في شباك التذاكر، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه في أولى أيام عرضه، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

 

وحقق فيلم "عاشق" أمس إيرادات بلغت 23 مليون و400 ألف جنيهًا في شباك التذاكر.

تفاصيل فيلم عاشق


فيلم "عاشق" تدور أحداثه في إطار رومانسي، تجمع قصة حب تنتهي بالزواج بين شاب وفتاة (أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد)، حيث أن الشاب هو طبيب يعالج حالات الإدمان، بينما الفتاة تتورط في العديد من المشكلات بسبب وقوعها في فخ الإدمان.

 

أبطال فيلم عاشق 


الفيلم من إنتاج أحمد السبكي وتأليف محمود زهران، وإخراج عمرو صلاح، وبطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، كريم قاسم، محسن محيي الدين.

أبطال فيلم عاشق أحمد السبكي أسماء أبو اليزيد الموزع السينمائي محمود الدفراوي إنتاج أحمد السبكي تفاصيل فيلم عاشق عمرو صلاح كريم قاسم محمود الدفراوى محسن محيي الدين

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