مهرجان الفيوم السينمائي يعلن جوائز مسابقة الأفلام الطويلة

كشفت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة بمهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة عن جوائز المسابقة بحفل ختام الدورة الأولى من المهرجان المقام حاليا.





وتشكلت لجنة تحكيم المسابقة الدولية للفيلم الطويل من المنتجة التونسية درة بوشوشة والمخرج عمر عبدالعزيز والمخرجة والروائية ليالي بدر والفنانة داليا مصطفى والناقد خالد ربيع.



وأعلنت اللجنة الجوائز كالتالي:



- جائزة أفضل فيلم

"الثلث الخالي - المغرب - إخراج: فوزي بنسعيدي



- جائزة أفضل سيناريو

للكاتبة: لويزا أليا بلامري - Film By: Allia Louiza Belmari عن فيلم " مياو - Miao " فرنسا



- جائزة أفضل إخراج

للمخرج فوزي بنسعيدي عن فيلم الثلث الخالي - المغرب



- جائزة أفضل ممثل

للممثلين: فهد بنشمسي وعبدالهادي الطالبي عن فيلم الثلث الخالي - المغرب



- جائزة لجنة التحكيم الخاصة

فيلم: كارون الأهواز - إيران - Karoon Alahwaz

إخراج: حبيب ب أو ي سعيد



- تنويه خاص من لجنة التحكيم

للفيلم السعودي "طريق الوادي" إخراج: خالد فهد





وضمت قائمة الأفلام الطويلة بالمسابقة الدولية 8 أفلام من عدد من الدول عرضت في قاعة العرض بهلنان الأوبيرج بحضور جماهيري كبير خاصة من طلاب جامعة الفيوم.



ويتواجد في حفل ختام الدورة الأولى من مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة عدد كبير من الفنانين وقيادات محافظة الفيوم وعدد من الفنانين التشكيليين.