مي نور الشريف تثير الجدل في أحدث ظهور لها (صور)

أثارت النجمة الشابة مي نور الشريف الجدل في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

حيث نشرت مقطع فيديو لها وهي تقوم بقص شعرها على آخر، مما دفع الجمهور يعلق على أنها أصبحت نسخة من والدها الفنان الراحل نور الشريف، والبعض الآخر انتقد قصة الشعر ووصفها بأنها تتشبه بالرجال.

مي نور الشريف

وفي سياق آخر عبرت الفنانة مي نور الشريف، رأيها في تجسيد السيرة الذاتية للفنان الراحل نور الشريف، مؤكدة أن الأمر يحتاج إلى جهد كبير لتقديمها بالشكل الذي يليق بتاريخه الفني، قالت: أتمنى تقديم السيرة الذاتية لوالدي، ولكن الفكرة هتكون محتاجة إلى مجهود كبير، وبشوف أكتر حد يقدر يجسد السيرة الذاتية الفنان حمادة هلال والفنان مصطفى شعبان لأنهم شبهه أوي.

عمل فني يجمع أبناء نور الشريف:

وصرحت مي نور الشريف، أنها تفكر في تقديم مسرحية مع أختها سارة نور الشريف لتكون مسرحية صغيرة على غرار مسرح الجامعة وقالت "بشجع أختي حاليا نعمل مسرحية بس مش كبيرة أو بروفيشنال وهتكون زي مسرحيات الإندبندنت أو مسرحيات الجامعة".

مي نور الشريف

آخر أعمال مي نور الشريف

كان آخر أعمال مي نور الشريف هو مسلسل "اللهم إنى صائم" بطولة مصطفى شعبان، ماجدة زكى، ريم مصطفى، وفاء صادق، ندا موسى، مى نور الشريف، فراس سعيد، خالد عليش، محمد أبو الوفا، سليمان عيد، محمد أحمد ماهر، هبة عبد الحكيم، أمانى كمال، محمد رضوان، عفاف رشاد، أحمد الحلوانى، باسم سمير، جمال يوسف وضيوف الشرف عزت أبو عوف، لقاء سويدان، أحمد العونان، منى حسين.