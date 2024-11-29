مي نور الشريف تثير الجدل في أحدث ظهور لها (صور)

الفجر الفني
مي نور الشريف
مي نور الشريف

 

 

أثارت النجمة الشابة مي نور الشريف الجدل في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. 

 

 

حيث نشرت مقطع فيديو لها وهي تقوم بقص شعرها على آخر، مما دفع الجمهور يعلق على أنها أصبحت نسخة من والدها الفنان الراحل نور الشريف، والبعض الآخر انتقد قصة الشعر ووصفها بأنها تتشبه بالرجال. 

 

مي نور الشريف 

 

وفي سياق آخر عبرت الفنانة مي نور الشريف، رأيها في تجسيد السيرة الذاتية للفنان الراحل نور الشريف، مؤكدة أن الأمر يحتاج إلى جهد كبير لتقديمها بالشكل الذي يليق بتاريخه الفني، قالت: أتمنى تقديم السيرة الذاتية لوالدي، ولكن الفكرة هتكون محتاجة إلى مجهود كبير، وبشوف أكتر حد يقدر يجسد السيرة الذاتية الفنان حمادة هلال والفنان مصطفى شعبان لأنهم شبهه أوي.

 

 

 

 

عمل فني يجمع أبناء نور الشريف: 

 

 

 

وصرحت مي نور الشريف، أنها تفكر في تقديم مسرحية مع أختها سارة نور الشريف لتكون مسرحية صغيرة على غرار مسرح الجامعة وقالت "بشجع أختي حاليا نعمل مسرحية بس مش كبيرة أو بروفيشنال وهتكون زي مسرحيات الإندبندنت أو مسرحيات الجامعة".

 

 

مي نور الشريف 

 

آخر أعمال مي نور الشريف

 

 

 

كان آخر أعمال مي نور الشريف هو مسلسل "اللهم إنى صائم" بطولة مصطفى شعبان، ماجدة زكى، ريم مصطفى، وفاء صادق، ندا موسى، مى نور الشريف، فراس سعيد، خالد عليش، محمد أبو الوفا، سليمان عيد، محمد أحمد ماهر، هبة عبد الحكيم، أمانى كمال، محمد رضوان، عفاف رشاد، أحمد الحلوانى، باسم سمير، جمال يوسف وضيوف الشرف عزت أبو عوف، لقاء سويدان، أحمد العونان، منى حسين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مي نور الشريف أحدث ظهور لـ مي نور الشريف مي نور الشريف تثير الجدل اخر اعمال مي نور الشريف

مواد متعلقة

بهذه الطريقة...مي فاروق تواصل حزنها على وفاة محمد رحيم

أحمد عصام وهنادي مهنا أبرز الحاضرين لجنازة والدة مي عزالدين

الأكثر قراءة

الدموع والألم على طاولة مجلس الأمن.. شهادة الطبيبة العائدة من غزة تكشف عن الحقيقة المؤلمة (فيديو)

هل يوجد أحد في الجنة الآن؟ (الحقيقة الكاملة)

عاجل - زلزال يضرب مصر اليوم.. أين وقع؟ (بيان مهم من معهد الفلك)

ملخص وأهداف مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا (2-0)

إبراهيم صلاح: طارق حامد شارك مع الزمالك أساسي لهذا السبب

طلب عاجل من جهاز الكرة بالأهلي للاعبي الفريق ببسبب أزمة إمام عاشور

هل سنشهد صدام بين الصومال وإثيوبيا؟.. خبراء يجيبون

لانس يفوز على ريمس بثنائية