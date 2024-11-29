حقيقة صورة عادل إمام مع أنجلينا جولي

تصدر اسم النجم عادل إمام تريند محركات البحث خلال الأيام الماضية بعد انتشار صورة له مع انجلينا جول، وبعد رواد مواقع التواصل الإجتماعي في التساؤل عن حقيقة الصورة.

حقيقة صورة عادل إمام مع انجلينا جولي:

والصورة تعود لعام 2004 من مخيمات اللاجئين السودانيين، حيث كانوا وقتها سفراء النوايا الحسنة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ووقتها تحدث الزعيم عادل إمام عن انجلينا في أنها كريمة جدًا في تبرعاتها وحسن تعاملها.

عادل إمام

حقيقية اعتزال الزعيم عادل إمام:

ترددت الفترة الماضية شائعات حول اعتزال الزعيم عادل إمام للفن، وذلك بعدما ظهر بحالة صحية سيئة وهو يحتفل بعيد ميلاده، وهذا الأمر جعل الجمهور ومحبيه يرددون خبر إعتزاله، ونفي شقيق عادل إمام ذلك الحديث المتداول بشأن اعتزاله مؤكدًا أنه بحالة صحية جيدة ويحرص دائمًا في عيد ميلاده علي الإحتفال وسط عائلته ومحبيه.

آخر أعمال عادل إمام:

ويعتبر مسلسل فلانتينو آخر عمل قدمه الفنان عادل إمام في تاريخه الفني، وقدم المسلسل عام 2020، ومن بعدها لم يظهر في عمل فني جديد، وشاركه البطولة كلا من دلال عبد العزيز، حمدي المرغني، محمد كيلاني، هدي المفتي، وعدد من النجوم الشابة تحت قيادة المخرج رامي إمام.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال عادل إمام السينمائية «زهايمر» وهو فيلم كوميدي مصري أُصدر سنة 2010، وتدور أحداث الفيلم حول راجل يدعي محمود شعيب وهو أحد رجال الأعمال، الذي يطمع أبنائه في ثروته ويقيمون دعوى أمام القضاء للحجر على أمواله بحجة أنه مصاب بالزهايمر، وتعيينهم أوصياء عليه، إلا أن ممرضته تساعده وتقلب الأحداث رأسًا على عقب، ويناقش الفيلم قضية اجتماعية وهي أزمة توزيع الميراث والطمع ويطرحها في إطار كوميدي.