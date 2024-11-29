خالد سليم يتمنى الشفاء لإبنته خديجة بعد تعرضها لوعكة صحية

عبر الفنان خالد سليم عن أمنياته بالشفاء العاجل لإبنته خديجة بعد تعرضها لوعكة صحية مؤخرًا، ونشر خالد عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، رسالة مؤثرة عبر فيها عن قلقه على حالة ابنته الصحية، وطلب من جمهوره الدعاء لها.



منشور الفنان خالد سليم

و قال خالد في منشوره: “ألف سلامة عليكي يا حبيبة بابا، ربنا يكمل شفائك على خير".



و تابع: "حبيبة قلبي والله ياريت أنا وانتي لأ، لازم أغنيلك يعني عشان تفوقي يا ديجا".

خالد سليم يتمنى الشفاء لإبنته خديجة بعد تعرضها لوعكة صحية

و تلقى خالد العديد من رسائل الدعم والتمنيات بالشفاء من جمهوره وزملائه في الوسط الفني، مؤكدين على تضامنهم معه في هذه الظروف الصعبة.

آخر أعمال الفنان خالد سليم

و الجدير بالذكر أن آخر أغاني خالد سليم هي أغنية "واحشاني" والأغنية من كلمات إبراهيم شتا ومن ألحان كريم أسامة.

كلمات أغنية "واحشاني" لخالد سليم

"واحشاني.. دا أنا حرفيًا بعدك لسة واقف في مكاني

واحشاني.. كسرِة نفسي وقلة حيلتي بقت تعباني

دا انا عايش كدة بالضّالين

واحشاني.. مُش بلعب على وتر الضّعف وغرضي تحنّي..

واحشاني.. بس أنا مش قادر أستوعب بُعدك عني

دا انا ضايع وتملّي حزين

وجع التّنهيد ع اللي فارقنا وراح لبعيد

يسحب روحنا وألمه شديد

نغزة ف قلبنا مش بتروح

وجعي انا حاسّاه ؟؟

عاجبك شكلي اللي دا شايفاه؟؟

ف استحلفك أنا بقى بالله..

تيجي ترجعي ليّا الروح

سيباني

حُضنك كان في الضّعـف سند بيشيل أوجاعــي

سيباني

بقت العيشــه خلاص من بعـدك ملهاش داعي

دانا تايه طول ما انتي بعيد

سيباني

وكل ما بهرب بقي م الذكرى وبعمــل ناسـي

ألقانــي

برجع أشوفك جوّه مواقـف عايشه فـ راسـي

ودموعــي دي عليكــي تزيد

وجع التّنهيد ع اللي فارقنا وراح لبعيد

يسحب روحنا وألمه شديد

نغزة ف قلبنا مش بتروح

وجعي انا حاسّاه ؟؟

عاجبك شكلي اللي دا شايفاه؟؟

ف استحلفك أنا بقى بالله..

تيجي ترجعي ليّا الروح"