هدى الأتربي تشارك جمهورها لقطات من مسلسل "نقطة سودة"

شاركت الفنانة هدى الأتربي لقطات من كواليس مسلسل "نقطة سودة"، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصورو الفيديوهات الشهير "إنستجرام".

منشور الفنانة هدى الأتربي

حيث علقت على منشورها وكتبت: "ليلى"، وشاركت مع المنشور أغنية "شوفة" من مسلسل "نقطة سودة"، أغنية "شوف" من غناء نوران أبو طالب، وكلمات دنيا وائل، وألحان الوايلي.

هدى الأتربي تشارك جمهورها لقطات من مسلسل "نقطة سودة"

هدى الأتربي تشارك جمهورها لقطات من مسلسل "نقطة سودة"

هدى الأتربي تشارك جمهورها لقطات من مسلسل "نقطة سودة"

طاقِم عمَل مسلسل "نقطة سودة"

يشارك في بطولة مسلسل نقطة سوداء، مجموعة من النجوم أبرزهم: أحمد فهمي، ناهد السباعي، وفاء عامر، سوسن بدر، سارة سلامة، نضال الشافعي، أحمد خالد صالح، سماح أنور، هاجر أحمد، هدى الإتربي، أحمد بدير، أحمد مجدي، أشرف عبد الغفور، ومازن عبد الناصر، ومن تأليف أمين جمال وإخراج محمد أسامة.



و يعرض مسلسل "نقطة سودة" يوميًا على قناة MBC مصر ومنصة “شاهد” من الأحد إلى الخميس.



أحداث مسلسل "نقطة سودة"

تدور أحداث المسلسل حول رضوى وشقيقها صلاح يضعان خطة شيطانية للانتقام من عائلة السيوفي وإمبراطوريتها، لكن تلك الخطة تجد محاولة للتصدي لها من قبل الثنائي عمر وعلي السيوفي، وهو ما يتسبب في انعطاف الأمور بشكل خطير، حينما يقع الثنائي رضوى وعمر في حب بعضهما رغم العداء المشتعل بين الطرفين.

كلمات أغنية “شوف” لنوران أبو طالب

شوف

كل حاجة بتبان

حسبة غلط سحبتني

قريبك السجان

ده الحياة عكسنا بتمشي

شوف

كل حاجة بتبان

حسبة غلط سحبتني

قريبك السجان

ده الحياة عكسنا بتمشي

الحبال اللي مسكت فيها كانت وهمية

الدنيا اللي حكولنا عنها زمان دي مش هي

إزاي أقرب الناس

هما أبعد ناس ليا

وعود متزينة شوك

انهار اللي بنيته فوق

سموم بتنادي

مش هتسيبنا

تضفي بينا أي ضوء