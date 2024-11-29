بإطلالة رومانسية.. هبة مجدي برفقة زوجها محمد محسن في أحدث ظهور لهما

بإطلالة رومانسية.. هبة مجدي برفقة زوجها محمد محسن في أحدث ظهور لهما

الفجر الفني
هبة مجدي وزوجها محمد
هبة مجدي وزوجها محمد محسن

 

 

شاركت الفنانة هبة مجدي، صورًا لها برفقة زوجها الفنان محمد محسن، حيث كان يتواجدوا بإحدى أماكن أسطبل الخيول، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

 

و ظهرت هبة مجدي مع زوجها في لحظة رومانسية بإطلالة شتوية أنيقة وجذابة، حيث لفتت الأنظار وتفاعل معها جمهورها بشكل كبير، وحظي ظهورها بتعليقات إيجابية وردود فعل واسعة.

هبة مجدي برفقة زوجها محمد محسن في أحدث ظهور لهما
هبة مجدي برفقة زوجها محمد محسن في أحدث ظهور لهما
هبة مجدي برفقة زوجها محمد محسن في أحدث ظهور لهما

آخر أعمال الفنانة هبة مجدي

وكانت آخر أعمال الفنانة هبة مجدي مسلسل "المداح- أسطورة العودة"، يشارك في بطولة المسلسل: حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبدالعزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي، تأليف أمين جمال، وليد أبوالمجد، شريف يسري، إخراج أحمد سمير فرج، الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

 

أحداث مسلسل "المداح - أسطورة العودة"

في الفصل الجديد من أسطورة المداح، يجد (صابر) نفسه في حرب ضارية، تشتعل نيرانها بينه وبين الجن، حيث يبدأ فصل جديد من الصراع حين يلبي هو وصديقه (سميح) نداء استغاثة لعائلة صعيدية.

أجمل اطلالات هبة مجدي اخر اعمال هبة مجدي 8 أشرار شاركوا في مسلسل المداح اخرهم فتحي عبدالوهاب أعمال هبة مجدي الفنان محمد محسن تصريحات هبة مجدي في برنامج مساء DMC

مواد متعلقة

النجمة اللبنانيّة هبة طوجي تُشارك في إعادة إفتتاح كاتدرائيّةNotre Dame De Paris"، الحدث العالميّ المُنتظر لهذا العام

باللون الأسود.. هبة مجدي تتألق بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 (صور)
Elfagr.org

الأكثر قراءة

الدموع والألم على طاولة مجلس الأمن.. شهادة الطبيبة العائدة من غزة تكشف عن الحقيقة المؤلمة (فيديو)

هل يوجد أحد في الجنة الآن؟ (الحقيقة الكاملة)

عاجل - زلزال يضرب مصر اليوم.. أين وقع؟ (بيان مهم من معهد الفلك)

ملخص وأهداف مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا (2-0)

هل سنشهد صدام بين الصومال وإثيوبيا؟.. خبراء يجيبون

طلب عاجل من جهاز الكرة بالأهلي للاعبي الفريق ببسبب أزمة إمام عاشور

إبراهيم صلاح: طارق حامد شارك مع الزمالك أساسي لهذا السبب

لانس يفوز على ريمس بثنائية