صراع خالد سليم: ابنته في المستشفى وحب الأبوة يتجلى

الفجر الفني
خالد سليم
خالد سليم

 

كشف الفنان خالد سليم عن تعرض ابنته خديجة، البالغة من العمر 12 عامًا، لأزمة صحية استدعت دخولها المستشفى. ورغم قلقه، لم يكشف سليم عن تفاصيل حالتها، لكنه شارك معجبيه بمقطع فيديو يظهر ابنته في المستشفى عبر خاصية الاستوري على حسابه في إنستجرام.

وفي الفيديو، ظهر خالد سليم وهو يغني مع ابنته، معلقًا بكلمات مؤثرة: "حبيبة قلبي والله ياريت أنا ولا انتي.. لازم أغنيلك يعنى علشان تفوقي يا ديجا؟"

من جهة أخرى، يواصل خالد سليم مسيرته الفنية، حيث طرح مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "واحشاني" التي حققت نجاحًا ملحوظًا. 

 

كما ينتظر طرح فيلمه المرتقب "في القلب" الذي يشارك فيه مع مجموعة من الفنانين، بينهم منة فضالي ونسرين طافش، وهو من إخراج مرقس عادل وتأليف إسحاق إبراهيم.

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