شيرين عبدالوهاب تتصدر التريند.. فما القصة؟

الفجر الفني
شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب

تصدر اسم الفنانة شيرين عبدالوهاب تريند مؤشر البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بأكثر من ألفي عملية بحث، وذلك بعدما أحيت حفلًا مميزًا في الكويت، لتعود إلى جمهورها بعد فترة غياب طويلة عن الساحة الفنية، وأبهرت شيرين جمهورها بأدائها القوي وصوتها العذب، حيث قدمت أغنيتها الشهيرة "حبيب سنيني"، التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الحضور. كما غنت مجموعة من أغنيات ألبومها الجديد.

شيرين عبدالوهاب 

شيرين عبدالوهاب عن محمد رحيم

 

لم تفوت شيرين الفرصة لتكريم الملحن الراحل محمد رحيم، الذي قدمت معه مجموعة من أشهر أعمالها الفنية، وأمام جمهورها في الحفل، دعت شيرين الحضور إلى قراءة الفاتحة على روحه، قائلة: "يلا نقرأ الفاتحة لمحمد رحيم، خلينا نعمل سيئة جارية، يالهوي اتلخبطت!"، وهو ما أثار موجة من الضحك والتفاعل العفوي بين الحاضرين. وأضافت بعفويتها المعهودة: "قولتلكوا متخلونيش أتكلم في المايك، أنا فضيحة".

 

ختام الحفل

 

اختتمت شيرين الحفل بتقديم رسالة حب وامتنان للحضور، مؤكدة أن الليلة كانت من أجمل لحظات حياتها. وعدت جمهورها بمزيد من الأعمال الفنية التي تعبر عن مشاعرها العميقة وتعكس تفانيها في تقديم الأفضل دائمًا.

 

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