لهذا السبب.. حمو بيكا يتصدر تريند "جوجل"

تصدر اسم مؤدي المهرجانات حمو بيكا تريند مؤشر البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما آثار حالة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما تداول نشطاء السوشيال ميديا صورة له مع راقصة.

حمو بيكا

رد حمو بيكا

وخرج حمو بيكا من خلال بث مباشر له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لينفي هذا التصريح والتوضيح، وذلك بعد ارتفاع مؤشرات البحث حول "بيكا"، لرغبة قطاع كبير من الجمهور في معرفة القصة الكاملة لحديث حمو بيكا عن الراقصات.



وقال "بيكا" خلال البث:" أنا عمري ما صدر مني الكلام ده، وعمري ما أقول هذا الكلام، وسأتخذ الإجراءات القانونية ضد أي أحد يكتب حاجة على لساني لم أقلها، وأنا راجل بنزل شغلي وأخلص وأرجع على بيتي، وسيبوا الملك للمالك وسيبوا كل واحد في حاله".