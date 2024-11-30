أحمد مالك وآية سماحة ينتهيان من تصوير فيلم "6 أيام".. تفاصيل

الفجر الفني
أحمد مالك واية سماحة
أحمد مالك واية سماحة

انتهى صناع فيلم "6 أيام" بطولة الفنان أحمد مالك والفنانة آية سماحة من  تصوير آخر مشاهد العمل، بعد انطلاق تصويره في منتصف الشهر الماضي، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن موعد عرضه في دور العرض السينمائية خلال الفترة القليلة الماضية.

أحمد مالك واية سماحة

 

قصة فيلم "6 أيام"


تدور أحداث الفيلم حول شاب يدعي يوسف وفتاة تدعي عالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفًا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كلا منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر.

 

أبطال وصناع فيلم "6 أيام"

 


والفيلم من بطولة أحمد مالك وآية سماحة، من تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان فى أولى تجاربه الاخراجية فى السينما، إنتاج شركة هاني نجيب وأحمد فهمي.

فيلم 6 أيام الفنانة أية سماحة الفنان احمد مالك آيه سماحة احمد مالك

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انطلاق تصوير فيلم "6 أيام" بطولة أحمد مالك وآية سماحة

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