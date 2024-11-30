خالد منصور وشادي ألفونس عن فيلم «دراكو رع»: «مش منحوت من فيلم أجنبي».. فيديو

الفجر الفني
خالد منصور
خالد منصور

كشف الفنان خالد منصور والفنان شادي ألفونس عن بداية فكرة فيلم «دراكو رع»، حيث جاءتهما من أحد المنتجين خلال مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة منذ 4 سنوات. 

 

كان الهدف من الفيلم تقديم قصة مصرية عن مصاصين الدماء، تختلف عن الأفلام المشابهة.

الابتكار والتفرد: هل الفيلم منحوت من أفلام أجنبية؟

 

أوضح شادي ألفونس أنه كان حريصًا على تقديم فكرة فيلم جديدة ومميزة، بعيدًا عن التشابه مع أي أفلام أجنبية. وأكد أن الهدف كان تقديم حكاية أصلية لم يسبق أن تم تناولها في أفلام أخرى، سواء كانت عربية أو عالمية

الكوميديا وأبعادها في «دراكو رع»

 

وأشار خالد منصور إلى أن فيلم «دراكو رع» يحتوي على لمحات كوميدية، ولكن بطريقة مبتكرة. فقد تم كتابة الفيلم بحيث يبتعد عن النمط التقليدي للكوميديا ويقدمها في سياق جديد وغير معتاد على الجمهور، مما يعزز من طابعه السينمائي المختلف.

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