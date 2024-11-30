كلها ضحك.. خالد منصور وشادي ألفونس يكشفان كواليس فيلم «دراكو رع».. فيديو

كشف الفنان شادي ألفونس عن الأجواء الممتعة التي سادت أثناء تصوير فيلم «دراكو رع»، مؤكدًا أن كواليس العمل كانت مليئة بالضحك والمواقف الطريفة، مما جعل عملية التصوير أكثر مرحًا.

شخصيات الفيلم: أحمس ورمسيس في قالب خيالي

وأوضح خالد منصور أنه يجسد شخصية "أحمس" في الفيلم، بينما يلعب شادي ألفونس دور "رمسيس".

ولفت إلى أن الفيلم من تأليفه مع شادي ألفونس، بالتعاون مع محمود الفار ومينا خزام، ويجمع بين الخيال العلمي والمغامرات، مع لمسات كوميدية خفيفة.

قصة «دراكو رع»: مصاصا دماء في مصر القديمة

أشار شادي ألفونس إلى أن الفيلم يروي قصة آخر شخصين من مصاصي الدماء في مصر، وهما أشقاء عاشوا معًا لأكثر من 3 آلاف سنة في عهد الملك رمسيس الثاني، مما يضفي طابعًا تاريخيًا وخياليًا على الأحداث