زينة عبد الباقي تشارك جمهورها لقطات من كواليس "مين يصدق"

الفجر الفني
المخرجة زينة أشرف
المخرجة زينة أشرف عبد الباقي

شاركت المخرجة زينة عبد الباقي، جمهورها ومتابعيها لقطات من كواليس فيلم "مين يصدق" الذي تم طرحه بالسينمات يوم الأربعاء الموافق 27 من شهر نوفمبر ولقد حقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه وتصدر مؤشرات البحث جوجل.

 

منشور المخرجة زينة عبدالباقي

 

حيث علقت "زينة" على منشورها وكتبت: "من كواليس فيلم "مين يصدق" مع احلى ناس، الفيلم بيتعرض في جميع سينمات مصر".

زينة عبد الباقي تشارك جمهورها لقطات من كواليس "مين يصدق"
زينة عبد الباقي تشارك جمهورها لقطات من كواليس "مين يصدق"
زينة عبد الباقي تشارك جمهورها لقطات من كواليس "مين يصدق"

قصة فيلم "مين يصدق"

 

وتدور أحداث الفيلم حول نادين التي تعيش أزمة مع والديها نتيجة عدم اهتمامهم بها، وتتعرف على شاب محتال يُدعى باسم يقدم لها الحب والاهتمام الذي تفتقده، وتتطور العلاقة بينهما ليخوض الاثنان رحلة في عمليات النصب التي تورطهما في العديد من المشاكل، ما يضع قصة حبهما وأمورًا أخرى على المحك.

 


أبطال وصناع فيلم "مين يصدق"

 

فيلم مين يصدق هو من بطولة يوسف عمر، وجايدا منصور، وفكرة زينة عبدالباقي ومصطفى عسكر، وحامد الشراب وسيناريو وحوار زينة عبد الباقي ومصطفى خالد بهجت، مدير التصوير عبد الرحمن "إيزو" مصطفى، ديكور ندي عبدالمجيد، ومونتاج محمود سليمان، ومهندس الصوت باسم جمال، المخرج المنفذ عمر عسر، منتج فني مصطفى خالد بهجت، وأحمد إيهاب السعيد، وإخراج زينة عبدالباقي وإنتاج أنور الصباح وأشرف عبد الباقي، ومحمد عبدالوهاب، ومحمد زعيتر.

تفاصيل فيلم مين يصدق فيلم مين يصدق لزينة أشرف عبدالباقي صناع فيلم مين يصدق يطلقون البرومو الرسمي إستعدادا لعرضه بالسينمات الأسبوع المقبل المخرجة زينة أشرف عبد الباقي المخرج محمد هلال يستعد لتصوير حكايتى أنا بطولة لبنى ونس ومحمد أبو داوود

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