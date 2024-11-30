الليلة.. الهضبة عمرو دياب يحيي حفلًا غنائيًا في الإمارات

الفجر الفني
الهضبة عمرو دياب
الهضبة عمرو دياب

يستعد النجم عمرو دياب لإحياء حفل غنائي مميز اليوم السبت الموافق 30 نوفمبر في دبي، حيث سيقدم لجمهوره مجموعة من أبرز أغنياته التي أحبها الملايين، ويأتي هذا الحفل ضمن سلسلة من العروض الغنائية التي يقدمها كبار نجوم الطرب في مختلف أنحاء العالم.

 

الفنان عمرو دياب

حفل عمرو دياب في الشيخ زايد
 

كما أحيا النجم الكبير عمرو دياب مؤخرًا حفلًا غنائيًا مميزًا في مدينة الشيخ زايد بحضور جماهيري كبير، وبدأ الحفل بأغنيته الشهيرة “يا أنا يا لأ”، وأكمل بمجموعة من أشهر أعماله مثل “ده لو اتساب”، “بحبه”، و”برج الحوت”.

 


و لقد أمتع “الهضبة” جمهوره بميدلي بمجموعة من أغانيه القديمة المحبوبة، منها “قمرين”، “نور العين”، “العالم الله”، “ليلي نهاري”، و”بنعيشها”، مستعيدًا أجمل الذكريات مع محبيه، أغنية “وغلاوتك” أشعلت الأجواء بحماس كبير، قبل أن يختتم الحفل بأغنية “هتدلع”، تاركًا الحضور في حالة من السعادة والنشوة الفنية.

 

حفل عمرو دياب في مهرجان الجونة 


كما كان عمرو دياب قد تألق في حفل آخر خلال مهرجان الجونة السينمائي، حيث قدم باقة متنوعة من أغانيه المميزة التي لاقت تفاعلًا استثنائيًا من الحضور، مما يؤكد مكانته كواحد من أهم نجوم الغناء في الوطن العربي.

أبرز المحطات الفنية لـ عمرو دياب أبرز لقطات عمرو دياب في حفل Joy awards احتفالات مهرجان الجونة السينمائي أحدث حفلات عمرو دياب في الساحل الشمالي آخر أعمال عمرو دياب الفنية

مواد متعلقة

نوستالجيا... قصة أغنية "ورجعت من السفر" التي غناها عمرو دياب في عام 1995 ضمن ألبوم "راجعين"

بهذه الكلمات.. عمرو دياب ينعي الملحن محمد رحيم
Elfagr.org

الأكثر قراءة

الدموع والألم على طاولة مجلس الأمن.. شهادة الطبيبة العائدة من غزة تكشف عن الحقيقة المؤلمة (فيديو)

هل يوجد أحد في الجنة الآن؟ (الحقيقة الكاملة)

شاهد بالبث المباشر الاتحاد اليوم.. مشاهدة الاتحاد × الاتفاق بث مباشر دون "تشفير" | دوري روشن السعودي 2024

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الاتحاد × الاتفاق Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

عاجل - سحب الجنسية من المطربة نوال والفنان داود حسين

الآن.. شاهد مباراة الاتحاد والاتفاق بث مباشر مجانا.. مباراة الاتحاد 🇸🇦 و🇸🇦 الاتفاق | دوري روشن السعودي 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الاتحاد والاتفاق اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري روشن السعودي 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الاتحاد والاتفاق اليوم في دوري روشن السعودي 2024