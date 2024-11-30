بسبب "الأرض السوداء".. كريم عبدالعزيز يتصدر التريند

الفجر الفني
كريم عبدالعزيز
كريم عبدالعزيز

يتصدر اسم الفنان كريم عبدالعزيز محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أعلن عن تصويره لأحدث أعماله الفنية الذي تحمل اسم" الأرض السوداء ". 

سبب تصدر كريم عبدالعزيز التريند 

ويواصل كريم عبدالعزيز تصوير فيلمه الجديد الأرض السوداء الفترة الحالية، وتم تصوير ما يقرب من 10 ايام متواصلة في تركيا مع المخرج بيتر ميمي، وسوف يكون تصوير المشاهد في عدد من الدول الأوروبية منها تركيا، إسبانيا، إيطاليا واليونان.

أماكن تصوير فيلم الأرض السوداء

ومن المقرر ان تنتقل أسرة فيلم الأرض السوداء إلى اليونان وأسبانيا خلال الأسابيع المقبلة، وتم تصوير أكثر من 50٪ من مشاهد فيلم «الأرض السوداء» في تركيا، إسبانيا، واليونان خلال الفترة الماضية. 

أبطال فيلم الأرض السوداء

وجاء فيلم الأرض السوداء من إخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولة بجانب بطلي العمل كل من إياد نصار ياسمين صبري، الفنان الشاب أحمد غزي، والفنانة مريم محمود الجندي.

قصة فيلم الأرض السوداء

 

تدور أحداثه حول شخصية يوسف، ضابط شرطة يتصدى لعصابة دولية متخصصة في تهريب الآثار، يتناول الفيلم التحديات والصراعات التي يواجهها يوسف في سبيل الحفاظ على التراث الثقافي، مما يجعله عرضة لمواقف مثيرة وخطرة، يمتاز السيناريو بتشويق عالي.

آخر أعمال الفنان كريم عبد العزيز

وكان آخر أعمال كريم عبد العزيز هو مسلسل «الحشاشين» الذي قدمه في الماراثون الرمضاني الماضي 2024، وهو سياق درامي تاريخي في القرن الحادي عشر.

قصة مسلسل الحشاشين 

وقدم كريم عبدالعزيز في مسلسل الحشاشين شخصية حسن الصباح، مؤسس طائفة الحشاشين، ومعاقل الطائفة الأساسية في بلاد فارس وبلاد الشام، واستعرض العمل زيارة حسن الصبّاح إلى مصر في زمن المستنصر بالله الفاطمي، وسعيه نشر الدعوة النزارية الإسماعيلية.

أبطال مسلسل «الحشاشين»

شارك في مسلسل «الحشاشين»، مجموعة من كبار نجوم الوسط الفني، على رأسهم كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، شيري عادل، أحمد عبد الوهاب، نضال الشافعي، نيقولا معوض، بالإضافة للفنانة السورية سوزان نجم الدين، وعدد كبير من الفنانين، ومن سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة «سينرجي» المتحدة.

فيلم الأرض السوداء تفاصيل فيلم الأرض السوداء فيلم الأرض السوداء و كريم عبدالعزيز آخر أعمال الفنان كريم عبدالعزيز أعمال كريم عبدالعزيز كريم عبدالعزيز

مواد متعلقة

كريم عبدالعزيز يتصدر تريند "جوجل".. تعرف على التفاصيل

ياسمين رئيس تروج لأحدث أعمالها السينمائية "الهنا اللي أنا فيه" مع كريم محمود عبدالعزيز

لهذا السبب.. كريم عبدالعزيز يتصدر تريند "جوجل"

عصام السقا ينضم إلى أبطال فيلم الأرض السودا بطولة كريم عبدالعزيز
Elfagr.org

الأكثر قراءة

الدموع والألم على طاولة مجلس الأمن.. شهادة الطبيبة العائدة من غزة تكشف عن الحقيقة المؤلمة (فيديو)

هل يوجد أحد في الجنة الآن؟ (الحقيقة الكاملة)

شاهد بالبث المباشر الاتحاد اليوم.. مشاهدة الاتحاد × الاتفاق بث مباشر دون "تشفير" | دوري روشن السعودي 2024

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الاتحاد × الاتفاق Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

عاجل - سحب الجنسية من المطربة نوال والفنان داود حسين

الآن.. شاهد مباراة الاتحاد والاتفاق بث مباشر مجانا.. مباراة الاتحاد 🇸🇦 و🇸🇦 الاتفاق | دوري روشن السعودي 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الاتحاد والاتفاق اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري روشن السعودي 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الاتحاد والاتفاق اليوم في دوري روشن السعودي 2024