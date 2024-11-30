بالصور.. عقد قران أحمد عبدالله على فتاة من خارج الوسط الفني

احتفل الفنان أحمد عبدالله بعقد قرانه على فتاة تدعي مها من خارج الوسط الفني، ويأتي ارتباطه بعد انفصاله عن الفنانة سارة نخلة بعدة سنوات.

عقد قران أحمد عبدالله

وحضر عقد القران أحمد عبدالله محمود المقربين منه بجانب الفنان عمرو عبدالجليل، وسط أجواء من الألفة والمودة بحضور العائلة والأصدقاء المقربين.

أخر أعمال أحمد عبدالله محمود

وكان أخر أعمال أحمد عبدالله محمود هو مشاركته فى مسلسل المعلم الذى شارك فى الماراثون الرمضاني الماضي ٢٠٢٤،بجانب النجم مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، جان رامز تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.

نبذة عن أحمد عبدالله محمود

بدأ أحمد عبد الله محمود حياته العملية كمطرب، ثُم اتّجه للتمثيل بداية من عام 2005 بعد وفاة والده، ومن ذلك الوقت شارك في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، تزوج أحمد عبد الله محمود من الممثلة السورية سارة نخلة، ولكنهما انفصلا بعد فترة من الوقت وبعد نزاعات قضائية حُكم عليه عيابيًا على إثرها بالسجن لمدة عامين.

أبرز أعمال أحمد عبدالله محمود

قدَّم الفنان أحمد عبدالله محمود العديد من المسلسلات التلفزيونية: سلطان العلماء، فؤش الجيل، الحارة، اختفاء سعيد مهران، احنا الطلبة، البحر والعطشانة، الركين، سلسال الدم الجزء الثاني، نصيبي وقسمتك، شطرنج الجزء الثالث، سقوط حر، ستات قادرة، الكبريت الأحمر الجزء الأول، وضع أمني، الكبريت الأحمر الجزء الثاني، عوالم خفية، طايع، خفة يد، بلا دليل، وكالة الخرطوشي، شارك أيضًا في العديد من الأفلام السينيمائية: كباريه، بلد البنات، الفرح، صرخة نملة، البار، قبل الربيع، حديد، عزبة أبو حشيش، حرام الجسد، تعويذة تو، آل هارون، كيرة والجن.