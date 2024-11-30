"الحدس" معرض خزفى لـ مروة زكريا بمركز الجزيرة

خزفيات مروة زكريا تكشف ما وراء الإدراك بالجزيرة للفنون

الفجر الفني
الحدس معرض خزفى لـ
"الحدس" معرض خزفى لـ مروة زكريا بمركز الجزيرة

 

 

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة يفتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرض الحدس " ما وراء الادراك " للخزافة مروة زكريا وذلك فى السادسة مساء الاحد الأول من ديسمبر بقاعة راغب عياد بمركز الجزيرة للفنون.

 

يستمر المعرض حتى الخميس 12 ديسمبر ويضم مجموعة من القطع الخزفية التي توجه دعوة إلى استكشاف ما وراء الإدراك الحسي والاعتماد على الحدس لإيقاظ الشعور الداخلي للمتلقي في تجربة تأملية عميقة تتجاوز البعد الجمالى وتمتد إلى رحابة الإدراك الروحي إلى جانب ملاحظة المرئي الملموس.

"الحدس" معرض خزفى لـ مروة زكريا بمركز الجزيرة
"الحدس" معرض خزفى لـ مروة زكريا بمركز الجزيرة
خزفيات مروة زكريا تكشف ما وراء الادراك بالجزيرة للفنون
خزفيات مروة زكريا تكشف ما وراء الادراك بالجزيرة للفنون

 

خزفيات مروة زكريا تكشف ما وراء الادراك بالجزيرة للفنون
"الحدس" معرض خزفى لـ مروة زكريا بمركز الجزيرة
"الحدس" معرض خزفى لـ مروة زكريا بمركز الجزيرة
خزفيات مروة زكريا تكشف ما وراء الادراك بالجزيرة للفنون

 

مروة زكريا: إبداع فني عالمي بأسلوب مبتكر وتمرد على الكلاسيكية


يشار أن مروة زكريا نجحت فى خلق أسلوب مبتكر يجمع مفردات متنوعة تجاوزت الرؤية القليدية للتشكيل الخزفي وتمردت على الخطوط المستقيمة مستلهمة تكوينات غير منتظمة ناتجة عن تصورها للطبيعة، لها الكثير من الأنشطة الفنية منها معرض فردى للحلى الخزفية بمقعد السلطان قايتباي وكلية الفنون التطبيقية، إلى جانب مشاركات فى مهرجانات ومعارض دولية بالعديد من دول العالم منها مصر، كرواتيا، كوريا الجنوبية، النمسا، تركيا، سلوفينيا، الصين، تايلاند، لها العديد من المقتنيات لدى افراد وهيئات دولية ومحلية، حصلت على جوائز هامة منها جائزة التفوق فى الفنون من جامعة حلوان ومنحة فنان مقيم بالسويد.

أحدث أعمال مروة عبد المنعم مروة زكريا أقسام كلية الفنون التطبيقية كليات الفنون التطبيقية والفنون الجميلة إعلان عن تفاصيل الدورة 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب

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